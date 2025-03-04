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'Ahirete inanmıyorum' demişti! İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzüntüye boğdu

Türk sinemasının ve yeşil çamın ünlü isimlerinden biri olan ve özellikle dini konularda tartışmalı açıklamalarıyla tepkileri üzerine toplayan İlyas Salman'ın berberdeki son hali sevenlerini üzüntüye boğdu

'Ahirete inanmıyorum' demişti! İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzüntüye boğdu
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İlyas Salman, yüz felci geçirdi. Gittiği berberde çekilen görüntülerinde konuşmakta güçlük çektiği görülen usta oyuncu, daha önce Haberler.com'un YouTube kanalına çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

"BEN DİREKT CENNETLİK KULUM"

"Tanrıya inanmıyorum. Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndereceğini zannetmiyorum" diyen usta oyuncu, "Ben direkt cennetlik kulum. Kimseyi aldatmadım. Kimseye bile bile yalan söylemedim. Kimseye acı çektirmedim. Ailem de bilir beni, Kars'ta bir kedinin öldüğünü duysam İstanbul'da ağlayan biriyim" demişti.

KAYNAK: HABERLER.COM

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