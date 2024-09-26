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İBB öğrencilere burs verecek! 100 bin öğrenciye 15 bin lira burs başvurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 akademik yılında 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin liralık burs vereceğini açıkladı.

İBB öğrencilere burs verecek! 100 bin öğrenciye 15 bin lira burs başvurusu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 100 bin üniversite öğrencisine burs vermeye başladı. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamaya göre, başvurular 25 Eylül ile 18 Ekim tarihleri arasında alınacaktır. Bu burs, öğrenciler arasında toplam 15 bin TL değerinde oldu.

Genç Üniversite veya "İstanbul Senin" uygulamasına başvurulabilir.İbb.istanbul web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilir. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, başvurularını onaylayan öğrencileri SMS yoluyla bilgilendirecek.

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İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

- TC vatandaşı olmak - İstanbul'da ikamet etmek veya ailesi veya yakınları arasında İstanbul'da ikamet etmek - Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Öğrenciler, devlet veya vakıf veya özel üniversitelerde %100 burslu olarak eğitimlerini sürdürmelidir. Ayrıca, yılsonu başarı notu, ara ve son sınıf öğrencileri için en az 53/100 veya 2.00/4.00 olmalıdır. Ayrıca, burs miktarı ve ödeme şekli hakkında bilgi edinmelidir. Öğrenciler bursu 3 taksit halinde toplam 15 bin TL olarak alacaklardır. Öğrenciler 5.000 TL'yi üç taksitle alacak.

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