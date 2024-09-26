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Depremzede öğrencilere destek! Eğitim destek tutarı açıklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen dört il ve Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim görmeye devam eden öğrencilere ilkokul kademesi için 24 bin 640 lira, ortaokul ve lise kademesi için 28 bin 800 lira burs verilecektir.

Depremzede öğrencilere destek! Eğitim destek tutarı açıklandı
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Depremden etkilenen dört il ve Gaziantep'in iki ilçesindeki özel eğitim kurumlarında öğrenim görmeye devam eden öğrencilere sağlanacak eğitim ve öğretim yardımının miktarı açıklandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde özel okullarda öğrenim gören ve önceki yıllarda eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin bir tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

Eğitim Desteği Tutarı Açıklandı

29 Kasım 2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "2023-2024 eğitim ve öğretim yılında, deprem bölgesindeki dört il ile Gaziantep'in iki ilçesindeki özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin tebliğ"e göre, öğretim kademesini tamamlamayan her bir öğrenciye eğitim ve öğretim desteği tutarları belirlendi.

2024-2025 öğretim yılında, ilkokul 2, 3, 4. sınıf öğrencilerine 24 bin 640 lira, ortaokul 6, 7, 8. sınıf öğrencilerine ve ortaokul 10, 11, 12. sınıf öğrencilerine 28 bin 800 lira burs verilecektir.

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