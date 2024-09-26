KKM tarih oluyor! Toplam çıkış 1 milyar doları aştı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam ederken, 3 hafta sonra KKM'den çıkış tekrar 1 milyar doların üzerinde oldu.



Haftada bir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankacılık sektörü verilerini yayınlar.



BDDK'nın haftalık bültenine göre, 23 Ağustos haftası sonrasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında 1 milyar doların üzerinde çıkışlar görüldü.

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KKB hesaplarındaki toplam tutar 1 trilyon 564,3 milyar TL'den 1 trilyon 533,9 milyar TL'ye düştü. Böylece KKM toplam mevduatın %8,7'sine geriledi.

Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Geçen Hafta 14,8 Trilyon Liraya Yükseldi

20 Eylül haftasında, bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liraya kıyasla 87 milyar 677 milyon lira artarak 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, 20 Eylül itibarıyla sektörün kredi hacmi 87 milyar 677 milyon lira arttı.

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Bu tarihte kredi hacmi 14 trilyon 687 milyar 686 milyon liradan 14 trilyon 775 milyar 363 milyon liraya yükseldi.