Vatandaşa bal değil zehir yedirdiler! Sahte balı indirimli diye sattılar

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleştirilen bir operasyonda, sahte bal üretmek için kullanılan 8 bin 150 ton glikoz, früktoz ve şeker ile çeşitli markalara ait 100 bin bal etiketi ele geçirildi. Sahte balı üreten şirket, ünlü bir zincir markette ürünlerini ucuza satmaya çalıştı.

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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ilgili bir soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Öztürk, Yumaklı'ya sahte balların piyasadan toplatılması için ne tür önlemler alındığını ve bakanlık tarafından sahte ürünlere karşı yürütülen çalışmaları sordu. Öztürk, "Marketin ürünleri sattığı sabitken, olayın haberleştirilmesine açılan davadan dolayı markete bir cezai yaptırım uygulanacak mıdır?" dedi.

'İŞİNİ LAYIKIYLA YAPAN KURUM KALMADI MI?'

Konuyla ilgili olarak Öztürk, "Ne yazık ki halk sağlığı hiçe sayılıyor, günah değil mi?" dedi. Bu ülkede işini iyi yapan tek bir kurum bile kalmadı mı? Neden denetlemiyorsunuz, buna nasıl müsaade edebiliyorsunuz? Bu ekonomik durumda insanlar 3 kuruş ucuza bir şeyler alabilmek için market market gezerken, onların bu durumundan yararlanmak vicdana sığar mı?

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Öztürk, Bakan Yumaklı'nın önergesine hemen yanıt vermesini beklediğini belirterek, "Bu halkın sizin gözünüzde hiçbir değeri yok mu? Bir market denetimi bile yapamayacaksanız bırakın gidin, istifa edin" dedi.