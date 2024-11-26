İBB mecliste büyük kavga! İmamoğlu bir anda parladı: "Hadsizlik yapma"

Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıda Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasına yönelik sert eleştirilerde bulundu.



Kürsüde konuşan imamoğlu, "65 yaşındaki bir adamın evini sabah 5'te basıyorsun, eşinin yanından alıp hapse atıyorsun, planlıyorsun ve kayyum atıyorsun" dedi. Meclisin seçilmemesi nedenini sordu.



AKP'li bir meclis üyesinin "çünkü terör" yanıtı, İmamoğlu tarafından sert bir şekilde yanıtlandı.

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İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sen kimsin de teröristsin" diyen adama, "Hakimlik mi yapıyorsun?" diye sordu. Bu insanları "terörist" olarak tanımladığınız için seçim kazanacağınızı zannediyorsunuz, ancak başaramazsınız. Devam et.

Gizli tanık var ama ifadesi yok. 65 yaşındaki adam hakkında söylediklerinden utanacaksınız.

- Hakime söz verin. Konuş. Senin başına bir şey geldi mi, ben senin yanında olacağım, ancak yapamazsın. Siyasi zorbalığın nedenini biliyor musun?

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İnsanlara terörist demeyeceksin. Ağızlarını kapatırlar. Hakim sizin yerine konuşacak. İnsanları böle böle seçim kazanma kültürünü ortadan kaldıracağız. Devam edin! Seni bir adam olarak görmüyorum.

Bana ne bağırıyorsun? Yanımda konuşamazsın. Oradan nasıl bağırıyorsun? Hadsiz seni, ben konuşurken bağıramazsın.