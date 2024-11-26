O illerde işçi aranıyor ama yok! İŞKUR o illeri açıkladı

İŞKUR, istihdamın korunmasını ve artırılmasını, işsizlerin mesleki becerilerini artırmayı, işsizliği azaltmayı ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına girmesini sürdürüyor.

Kurum, iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için yenilikçi yöntemler kullanan "Açık İş Haritası" uygulamasını hizmete sundu. Bu uygulama, mevcut iş ilanlarının anlık olarak il ve ilçe bazında bir harita üzerinde görsel olarak görülmesine, mesleklere göre ilanların incelenebilmesine ve açık iş ilan listesinin indirilmesine olanak tanır.

www.acikisharita.İskur.gov.tr/ adresinden erişilebilen "Açık İş Haritası" uygulamasına göre, ülke çapında 85 bin 128 pozisyon açık.

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21 bin 846 iş ilanı ile İstanbul en fazla açık iş olan şehir oldu. İstanbul, 5 bin 117 açık iş ilanıyla Ankara'nın, 4 bin 606 açık iş ilanıyla Kocaeli'nin, 4 bin 285 açık iş ilanıyla Bursa'nın ve 4 bin 357 açık iş ilanıyla İzmir'in ardından geldi.



Manisaya 3 bin 136, Kayseriye 3 bin 98, Gaziantepe 2 bin 870, Mersine 2 bin 385, Antalyaya 2 bin 117, Tekirdağa 2 bin 48 açık iş ilanı verildi.

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EN FAZLA AÇIK İŞ İLANI OLAN MESLEKLER

Türkiye'de nitelik gerektirmeyen beden işçiliğinde en fazla iş var. İşverenlerin beden işçiliği talepleriyle ilgili 20 bin 538 ilan mevcuttur. İşverenler, 3 bin 280 temizlik görevlisi, 1381 satış elemanı, 1322 paketleme işçisi, 1303 depo-ambar işçisi, 1277 konfeksiyon işçisi ve 1249 servis elemanı istihdamı ilan etti.

Açık iş ilanları da dikkati çekti, özellikle uzmanlık ve ustalık gerektiren pozisyonlar için. Bu bağlamda, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı, forklift operatörü, gazaltı kaynakçısı, dikiş makineci ve CNC torna tezgahı operatörü en çok aranılan meslekler oldu.