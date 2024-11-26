Dolar mı Euro mu? İslam Memiş'ten para katlayacak tüyolar

Yatırımcılar, dolar kurundaki değişiklikleri görmeye başladı. Kapalıçarşı'da dolar 36,65 liraya yükseldi. Euro'nun fiyatı ise 36,31 liraya geriledi. İslam Memiş, dövize yatırım yapmak isteyenler dolar mı yoksa Euro mu almalı sorusuna yanıt verdi.

EURO MU DOLAR MI ALMALI?

Doları düşük ama Euro ucuz görünüyor.TV100.com'daki köşe yazısında İslam Memiş, dolar mı? Euro mu? Sorunu şöyle değerlendirdi:

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Her zamanki gibi Dolar/TL stabil. Dolar endeksinin (dxy) 107,49 seviyesine yükselmesine rağmen, EUR/USD paritesinin 1,0332 seviyesine gerilemesine rağmen!

"Dolar mı, Euro mu?" diye sorduğunda Euro derdim. Haftayı EUR/USD paritesi 1,0414 seviyesinden tamamladı. Bu hafta 1,04'ten 1,05'e devam edeceğim."dedi.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR