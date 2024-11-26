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Asgari ücrette flaş gelişme! Bakan Işıkhan zam pazarlığını anlattı

Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir açıklama yaptı. Asgari ücret zammına ilişkin müzakerelerin başladığı tarihi açıkladı.

Asgari ücrette flaş gelişme! Bakan Işıkhan zam pazarlığını anlattı
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Zam oranı yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanın dikkatini çekti. Milyonlarca insan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplanma tarihini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tarih hakkında bilgi verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçen sene olduğu gibi süreci sürdüreceğiz" dedi. Aralık ayının ilk ya da ikinci haftasında taraflarla bir toplantı yapacağız ve biz hazırız. Asgari ücret takvimi belirlendikten sonra prosedürü açıklayacağız.dedi.

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