İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 4 günlük emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İBB ye yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör kapsamında başlatılan soruşturma sonucu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş 91 kişi gözaltına alınmıştı. 4 gün süren emniyet sorguların ardından Ekrem İmamaoğlu ile birlikte 91 kişi akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İMAMOĞLU TERÖR VE YOLSUZLUK KAPSAMINDA 4 GÜN BOYUNCA İFADE VERDİ

Geçtiğimiz günlerde terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. İmamoğlu önce Mali Şube'de hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına yanıt verdi. İmamoğlu daha sonra Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade verdi.

İMAMOĞLU ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ

İfade işlemleri tamamlanan İBB Başkanı İmamoğlu adliyeye sevk edildi. İmamoğlu ile birlikte 91 şüpheli de adliyeye sevk edildi. İmamoğlu, terör ve yolsuzluk soruşturmasındaki suçlamalarla ilgili savcıya ifade verecek.

SORUŞTURMANIN AKIBETİ HAKKINDA 4 SENARYO

Ekrem İmamoğlu'nu bekleyen 4 senaryo şöyle;

1- Serbest bırakılabilir. Bu durumda İBB Başkanlığı görevine devam eder.

2- Serbest kalmasına rağmen 'terör' suçundan soruşturma geçirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanabilir.

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3- Terör suçlamasıyla tutuklanabilir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum ataması yapılır.

4- Organize suç örgütü suçlamasından tutuklanırsa Beşiktaş Belediyesi'nde olduğu gibi mecliste seçim yapılır ve yerine bir başkan seçilir.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Ekrem İmamoğlu hakkındaki 7 suçlama:

Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak

Rüşvet

İrtikap

İhaleye fesat karıştırmak

Nitelikli dolandırıcılık

Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek