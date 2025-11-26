Son dakika... Fatih Altaylı hakkında mahkeme kararını verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan, gazeteci Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı’nın yargılandığı davanın ikinci celsesinin görülmesine başlandı.

Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı’nın yargılandığı davanın ikinci celsesinin görülmesine başlandı.

Duruşmada hakim, celse arasında cumhuriyet savcısının mütalaasını açıkladığını belirtti.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Cumhuriyet savcısı Fatih Altaylı’nın ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan 5 yıldan az hapis cezası olmamak şartıyla cezalandırılmasını istedi.

Fatih Altaylı için mahkeme kararını verdi!

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı’nın yargılandığı davada karar verildi.

Haberin Devamı

Duruşmada hakim, celse arasında cumhuriyet savcısının mütalaasını açıkladığını belirtti.

KARAR VERİLDİ

Kendisine ait Youtube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenen Fatih Altaylı’nın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, Altaylı’nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öğrencilere kötü haber: Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den ilk açıklama!

Sebze ve meyve fiyatları düşüyor mu? Yeni yasa geliyor: İşte önemli önemli 4 detay!

Altın fiyatlarında son durum ne? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını, 22 ayar altın ne kadar, kaç TL ediyor?