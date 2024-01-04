Kız öğrencilerin saç saça baş başa kavga etti, arkadaşları ayırmak yerine gülerek video aldı. İşte o anlar İzmir Bornava'da kız öğrenciler okul çıkışı bilinmeyen bir sebepten saç saça baş başa birbirine girdi. O dehşet anlarında diğer öğrencilerin kavgayı ayırmak yerine gülerek video alması tepkileri beraberinde getirdi.