Kız öğrencilerin saç saça baş başa kavga etti, arkadaşları ayırmak yerine gülerek video aldı. İşte o anlar

İzleyenleri şaşırtan kız öğrencilerin kavgası İzmir Bornava'da dün akşam saatlerinde bir okulun çıkışında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, kız öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
SAÇ SAÇA BİRBİRİNE GİRDİLER
Gerginliğin artmasıyla kızlar, saç saça baş başa birbirine girdi. Tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavgayı kızların arkadaşları ise izledi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda kullanıcının tepkisini topladı.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)