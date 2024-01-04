Bursa'da kahreden olay! 14 yaşındaki kız çocuğu 3 katlı binanın çatısından aşağı düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşanan olayda 3 katlı binanın çatısına çıkan 14 yaşındaki kız çocuğu bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü.

YAYINLAMA
Google News
Bursa'da kahreden olay! 14 yaşındaki kız çocuğu 3 katlı binanın çatısından aşağı düştü!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda 3. katlı apartmanın çatısından düşen 14 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.
Olay saat 22.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Meydan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında meydana geldi.

Bursa'da kahreden olay! 14 yaşındaki kız çocuğu 3 katlı binanın çatısından aşağı düştü!

İddiaya göre çatıya kuruyan çamaşırları toplamak için çıkan 14 yaşındaki Zeynep Kübra Tokmak, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Genç kız yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da kahreden olay! 14 yaşındaki kız çocuğu 3 katlı binanın çatısından aşağı düştü!
Genç kızın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Trafikteki görüntü yürekleri ağıza getirdi! Tehlikeli araç korku dolu gözlerle izlendi!Trafikteki görüntü yürekleri ağıza getirdi! Tehlikeli araç korku dolu gözlerle izlendi!

Mossad ajanlarının adli işlemleri devam ediyorMossad ajanlarının adli işlemleri devam ediyor

Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL olduSigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu

Altında son durum ne, Gram altın 2024'e nasıl başladı? 4 Ocak Perşembe Güncel altın fiyatlarıAltında son durum ne, Gram altın 2024'e nasıl başladı? 4 Ocak Perşembe Güncel altın fiyatları

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MSB'den açıklama: Son bir haftada 36 terörist etkisiz hâle getirilmiştir
MSB'den açıklama: Son bir haftada 36 terörist etkisiz hâle getirilmiştir
Sevgi köprüsünde intihar girişimi! Çocuklarını göremediğini iddia eden baba intihar için köprüye çıktı!
Sevgi köprüsünde intihar girişimi! Çocuklarını göremediğini iddia eden baba intihar için köprüye çıktı!
Hatay'ın İskenderun caddeleri yine Venedik'e döndü! Esnaf ve vatandaş zor durumda!
Hatay'ın İskenderun caddeleri yine Venedik'e döndü! Esnaf ve vatandaş zor durumda!
Hırsızlarla karşılaşan iş yeri sahibi paspas sopasını eline aldı! İşte o görüntüler
Hırsızlarla karşılaşan iş yeri sahibi paspas sopasını eline aldı! İşte o görüntüler
Son Haberler
Dünya bu olay görüntüyü konuşuyor! Mahkeme kürsüsüne atlayarak yargıcı darp etti!
Dünya bu olay görüntüyü konuşuyor! Mahkeme kürsüsüne atlayarak yargıcı darp etti!
Kar eldivenlerinizi hazır edin. AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarı geldi: Sibirya soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Kar eldivenlerinizi hazır edin. AKOM’dan İstanbul için peş peşe uyarı geldi: Sibirya soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Esenyurtlular onu burnundaki yaradan tanıyordu. Meşhur telefon hırsızı son işinde yakayı ele verdi
Esenyurtlular onu burnundaki yaradan tanıyordu. Meşhur telefon hırsızı son işinde yakayı ele verdi
Bursa'da kahreden olay! 14 yaşındaki kız çocuğu 3 katlı binanın çatısından aşağı düştü!
Bursa'da kahreden olay! 14 yaşındaki kız çocuğu 3 katlı binanın çatısından aşağı düştü!
Esenyurtlular onu burnundaki yaradan tanıyordu. Meşhur telefon hırsızı son işinde yakayı ele verdi
Esenyurtlular onu burnundaki yaradan tanıyordu. Meşhur telefon hırsızı son işinde yakayı ele verdi
Kız öğrencilerin saç saça baş başa kavga etti, arkadaşları ayırmak yerine gülerek video aldı. İşte o anlar
Kız öğrencilerin saç saça baş başa kavga etti, arkadaşları ayırmak yerine gülerek video aldı. İşte o anlar
Çok Okunanlar
2024 trafik cezaları belli oldu! 2024 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? Ehliyetsiz araç kullanma, kırmızı ışıktan geçmek, alkollü araç kullanma...
2024 trafik cezaları belli oldu! 2024 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? Ehliyetsiz araç kullanma, kırmızı ışıktan geçmek, alkollü araç kullanma...
Altında son durum ne, gram altın 2024'e nasıl başladı? 4 Ocak Perşembe Güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram altın 2024'e nasıl başladı? 4 Ocak Perşembe Güncel altın fiyatları
BİM market 2024 yılına süper indirim kampanya ile girdi! 3 - 9 Ocak tarihleri arasına kadar geçerli olacak dev indirimli ürün kataloğu
BİM market 2024 yılına süper indirim kampanya ile girdi! 3 - 9 Ocak tarihleri arasına kadar geçerli olacak dev indirimli ürün kataloğu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Trafikteki görüntü yürekleri ağıza getirdi! Tehlikeli araç korku dolu gözlerle izlendi!
Trafikteki görüntü yürekleri ağıza getirdi! Tehlikeli araç korku dolu gözlerle izlendi!
Mossad ajanlarının adli işlemleri devam ediyor
Mossad ajanlarının adli işlemleri devam ediyor
Yorumlananlar
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır