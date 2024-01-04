Trafikteki görüntü yürekleri ağıza getirdi! Tehlikeli araç korku dolu gözlerle izlendi!

Hatay’ın Payas ilçesinde demir yüküyle trafikte ilerleyen tır tehlike saçtı.
Görenleri tedirgin eden görüntüler, Payas ilçesi D-91 yolu üzerinde kameralara yansıdı. Demir yüküyle trafiğe çıkan tır, yanlış istiflenen yükün kaymasıyla tehlike oluşturdu. Devrildi, devrilecek derken yürekleri ağıza getiren yolculuk diğer sürücülerin korkulu bakışları arasında devam etti. Tırın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına kaydedildi. Tedirginlik içerisinde olan diğer araç sürücülerinin tıra yaklaşmadığı görüldü.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)