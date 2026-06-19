Herkes ayağı kırılan futbolcunun, ağzındaki yeşil cismi merak etti: İşte dikkat çeken açıklama...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada ile Katar arasında oynanan mücadelede Ismael Kone'nin yaşadığı ağır sakatlık futbolseverleri üzdü. Futbolcunun ayağının kırılması sonrası yapılan ilk müdahelede ağzına verilen yeşil cisim izleyicilerin dikkatini çekti...



Kanada-Katar maçında ayağı kırılan Ismael Kone'nin ağzında görülen yeşil cihazın, ağır yaralanmalarda kullanılan Penthrox isimli hızlı etkili ağrı kesici olduğu ortaya çıktı. Sağlık ekiplerinin kullandığı cihaz, yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlığın ciddiyetini de gözler önüne serdi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kanada ile Katar arasında oynanan mücadelede Ismael Kone'nin yaşadığı ağır sakatlık futbolseverleri üzdü. Assim Madibo'nun sert müdahalesi sonrası ayağı kırılan Kanadalı futbolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Ancak sakatlığın ardından ekranlara yansıyan bir detay da dikkatlerden kaçmadı.

AĞZINDAKİ YEŞİL NESNE MERAK EDİLDİ

Kone'nin sahadan ayrılırken ağzında bulunan yeşil cihazın ne olduğu sosyal medyada ve futbol çevrelerinde merak konusu oldu. Daha sonra söz konusu cihazın, acil müdahalelerde kullanılan "Penthrox" isimli ağrı kesici uygulama aparatı olduğu öğrenildi.

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ŞİDDETLİ AĞRILARDA KULLANILIYOR

Penthrox, özellikle travma ve ciddi yaralanmalarda sağlık ekipleri tarafından kullanılan hızlı etkili bir ağrı kesici olarak biliniyor. İlaç, inhalasyon yöntemiyle uygulanıyor ve hastanın hastaneye sevki sırasında yaşadığı ağrıyı azaltmaya yardımcı oluyor.

SAKATLIĞIN CİDDİYETİNİ GÖSTERDİ

Uzmanlar, bu tür uygulamaların genellikle ciddi kırık ve travmalarda tercih edildiğini belirtiyor. Bu nedenle Koné'nin müdahale sırasında Penthrox kullanması, yaşadığı sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

TARAFTARLARA MESAJ VERDİ

Yaşadığı ağır sakatlığa rağmen Ismael Kone'nin stadyumdan ayrılırken taraftarlara el salladığı ve iyi durumda olduğunu göstermeye çalıştığı görüldü. Kanadalı futbolcunun en az 5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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