CHP'li vekillere Kılıçdaroğlu'ndan mektup var: ''Böyle bir lüksümüz yok!...''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, MYK üyeleri ve milletvekillerine gönderdiği mektupta birlik, kurumsal disiplin ve ortak mücadele vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu, “Hiçbir kırgınlığa ve dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yok” dedi.

Mahkeme kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor.

Parti içindeki tansiyon yükselirken, Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyeleri ve milletvekillerine dikkat çeken bir mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği mektupta birlik ve kurumsal disiplin mesajları yer aldı.

Mektubunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin yalnızca bir siyasi parti olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, CHP’nin Türkiye’nin adalet, demokrasi ve bağımsızlık hafızasını temsil ettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, mevcut sürecin zorlu ve hassas olduğuna dikkat çekerken, "Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'TÜZÜK' MESAJI?

Mektubunda parti tüzüğünü "ortak sözleşme" olarak niteleyen Kılıçdaroğlu, "Partimizin kuralları ve tüzüğü olağanüstü koşullarda da bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir" sözleriyle disiplinden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

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Mektup şu şekilde:

Değerli Milletvekili, Sevgili Yol Arkadaşım;

Bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunu; bu toprakların adalet, demokrasi ve bağımsızlık hafızasının bu şerefli çatıda vücut bulduğunu çok iyi biliyoruz.

Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum.

Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir.

Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup içi yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir.

Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.

Bu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis’teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır.

"KIRGINLIK VE DAĞINIKLIK LÜKSÜMÜZ YOK"

On milyonlarca yurttaşımız; partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını cumhuriyetin aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır.

Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte; kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.

Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

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