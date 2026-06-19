ABD, İran anlaşması sonrası Netanyahu'dan açık tehdit: Müsamaha yok, Hizbullah'a ağır bedeller ödeteceğiz!

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Askerlerimize saldırılara müsamaha göstermeyeceğiz, Hizbullah'a ağır bedeller ödeteceğiz" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 4 İsrail askerinin ölümünün ardından yaptığı açıklamada, "İsrail, askerlerimize veya topraklarımıza yönelik saldırıları sineye çekmeyecek. Hizbullah bu saldırılar için çok ağır bir bedel ödeyecek" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceklerini duyurdu ve "Her türlü saldırıya sert yanıt verilecek" dedi. Lübnan'da 4 İsrail askerinin hayatını kaybetmesinin ardından konuşan Katz, "Askerlerimize ve sivillerimize zarar verilmesine izin vermeyeceğiz ve Hizbullah'ın ateşkes ihlallerinin her birine büyük bir güçle karşılık vereceğiz. İsrail ordusu, kuzeydeki yerleşim yerlerini korumak, tehditleri bertaraf etmek ve bölgedeki hem yer üstü hem de yer altı düşman altyapısını imha etmek amacıyla, kıyı şeridinden Beaufort tepelerine kadar uzanan Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

ÖN İMZA ATILDI, MÜZAKERELER ERTELENDİ

ABD ve İran 14 maddelik ilk mutabakat zaptını karşılıklı olarak imzaladı. Anlaşmaya Lübnan'daki saldırıların durması da dahil edildi. Fakat İsrail, işgal ettikleri bölgelerden çekilmeme konusunda ısrarcı tavrını koruyor. İsrailli yetkililer, ABD'nin İran'la bir anlaşmaya varmasına çok tepkili ve bu gelişme "İran kazandı, İsrail kaybetti" şeklinde yorumlanıyor.

Öte yandan bu sabah İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacak müzakere sürecinin ertelendiği duyuruldu. ABD'li CNN International yayın kuruluşuna konuşan bir diplomata göre İran, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ABD ile başlayacak müzakereler öncesinde Lübnan'a saldırıların sona ereceğine dair taahhüt istedi.

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Diplomat, "İranlılar, imzalanan mutabakat zaptında belirtildiği gibi Lübnan'daki düşmanlıkların sona ereceğine dair güvenceler istedi. Arabulucular şu anda sorunu çözmek için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Diplomat, bugün İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından ertelendiğini belirtti.

Trump, Lübnan'a saldırmaya devam etmesi nedeniyle Netanyahu'ya "Muhakeme yeteneğinden yoksun" demişti.

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