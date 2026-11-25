Kar, Doğu Karadeniz'de fena bastırdı: İki kara yolu bazı araçlara kapatıldı!

Son dakika trafik durumu haberi: Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle iki kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.

Yurdun bazı noktalarında etkili olan kar yağışı, ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Ardahan'da da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İKİ KARA YOLU AĞIR TONAJLILARA KAPATILDI

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkii ile Gürcistan'a açılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşım sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar Dağı mevkisi ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Karayolları ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele ve tuzlama çalışması başlattı.

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