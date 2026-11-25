Özgür Özel’in A takımı belli oldu! İşte listede öne gelenlerin isimleri...
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında 28 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. İşte listede öne gelenlerin isimleri...
Özgür Özel’in A takımı belli oldu! İşte listede öne gelenlerin isimleri...
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında 28 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Partinin yeni genel sekreteri Selin Sayek Böke, parti sözcüsü ise Salih Uzun oldu. 14 idari görev ve 14 politika kurulundan oluşan yeni yapıda, önceki sözcü Zeynel Emre Adalet Politikalarından, önceki genel sekreter Yunus Emre ise Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonundan sorumlu olacak.
Yeni Parti'de kurultayın ardından yönetim kadrosu yeniden şekillendi. Özgür Özel'in belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK), partinin ilk kuruluşundaki 9 kişilik yapıdan 28 kişilik bir yapıya genişletildi.
MYK İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR
Kurultayda seçilen Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Özel'in belirlediği MYK listesi Parti Meclisi'nde onaylandı. Yeni MYK, 14 idari görev ve 14 politika kurulu olmak üzere iki bölümden oluşuyor.
YENİ GENEL SEKRETER SELİN SAYEK BÖKE
Yeni MYK'da genel sekreterlik görevine Selin Sayek Böke getirildi. Parti sözcülüğü görevini ise Salih Uzun üstlendi. Partinin kuruluşundan bu yana sözcülük görevini yürüten Zeynel Emre, Adalet Politikaları Kurulu'nun başına geçti. Önceki genel sekreter Yunus Emre ise Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonundan sorumlu olacak.Önceki MYK'da yer alan Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yaşar Tüzün ve Aylin Yaman ise görevlerini sürdürüyor.
İDARİ GÖREVLER
Yeni Parti MYK'sında idari görevler şöyle belirlendi:
Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
Parti Sözcüsü: Salih Uzun
Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin
Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu
İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat
Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici
Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün
Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut
Halkla İlişkiler: Aylin Yaman
Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç
Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner
Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen
Saha Çalışmaları ve Örgütlenme: Hikmet Erbilgin
Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre
POLİTİKA KURULLARI
Politika kurullarından sorumlu isimler ise şöyle:
Adalet Politikaları: Zeynel Emre
Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan
Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı
Dış Politika: Mitat Çelikpala
Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu
İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan
Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş
Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala
Gıda ve Tarım Politikaları: Sencer Solakoğlu
Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say
Sosyal Politikalar: Aylin Nazlıaka
İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sezgin Tanrıkulu
Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcıer
Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz
TEMMUZ'DA 9 KİŞİLİK MYK İLE KURULMUŞTU
Yeni Parti, Özgür Özel'in 2023'te genel başkan seçildiği CHP kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından kurulmuştu. Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa ederek 24 Temmuz 2026'da Yeni Parti'yi kurmuş, partinin ilk MYK'sı 9 kişi olarak belirlenmişti.
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