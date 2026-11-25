Özgür Özel’in A takımı belli oldu! İşte listede öne gelenlerin isimleri...

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısında 28 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi. Partinin yeni genel sekreteri Selin Sayek Böke, parti sözcüsü ise Salih Uzun oldu. 14 idari görev ve 14 politika kurulundan oluşan yeni yapıda, önceki sözcü Zeynel Emre Adalet Politikalarından, önceki genel sekreter Yunus Emre ise Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonundan sorumlu olacak.

Yeni Parti'de kurultayın ardından yönetim kadrosu yeniden şekillendi. Özgür Özel'in belirlediği Merkez Yönetim Kurulu (MYK), partinin ilk kuruluşundaki 9 kişilik yapıdan 28 kişilik bir yapıya genişletildi.

MYK İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Kurultayda seçilen Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Özel'in belirlediği MYK listesi Parti Meclisi'nde onaylandı. Yeni MYK, 14 idari görev ve 14 politika kurulu olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

YENİ GENEL SEKRETER SELİN SAYEK BÖKE

Yeni MYK'da genel sekreterlik görevine Selin Sayek Böke getirildi. Parti sözcülüğü görevini ise Salih Uzun üstlendi. Partinin kuruluşundan bu yana sözcülük görevini yürüten Zeynel Emre, Adalet Politikaları Kurulu'nun başına geçti. Önceki genel sekreter Yunus Emre ise Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonundan sorumlu olacak.Önceki MYK'da yer alan Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Yaşar Tüzün ve Aylin Yaman ise görevlerini sürdürüyor.

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İDARİ GÖREVLER

Yeni Parti MYK'sında idari görevler şöyle belirlendi:

Genel Sekreter: Selin Sayek Böke

Parti Sözcüsü: Salih Uzun

Yurt İçi Örgütler: Ensar Aytekin

Yurt Dışı Örgütler: Nurhayat Altaca Kayışoğlu

İdari ve Mali İşler: Özgür Karabat

Seçim ve Hukuk İşleri: Gül Çiftci Binici

Yerel Yönetimler: Yaşar Tüzün

Medya ve Kurumsal İletişim: Burhanettin Bulut

Halkla İlişkiler: Aylin Yaman

Siyasi Partilerle İlişkiler: Engin Özkoç

Sendikalar ve Meslek Örgütleriyle İlişkiler: İlhan Cihaner

Sivil Toplum Örgütleriyle İlişkiler: Gökçe Gökçen

Saha Çalışmaları ve Örgütlenme: Hikmet Erbilgin

Ar-Ge ve Politika Kurulları Koordinasyonu: Yunus Emre

POLİTİKA KURULLARI

Politika kurullarından sorumlu isimler ise şöyle:

Adalet Politikaları: Zeynel Emre

Hazine ve Maliye Politikaları: Serkan Özcan

Kalkınma Politikaları: Öner Günçavdı

Dış Politika: Mitat Çelikpala

Milli Savunma Politikaları: Yankı Bağcıoğlu

İç Güvenlik Politikaları: Murat Bakan

Eğitim Politikaları: Suat Özçağdaş

Sağlık Politikaları: Kayıhan Pala

Gıda ve Tarım Politikaları: Sencer Solakoğlu

Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Politikaları: Cem Say

Sosyal Politikalar: Aylin Nazlıaka

İnsan Hakları ve Eşitlik Politikaları: Sezgin Tanrıkulu

Emek ve Sosyal Güvenlik Politikaları: Gamze Taşcıer

Kamu Denetimi ve Şeffaflık Politikaları: Deniz Yavuzyılmaz

TEMMUZ'DA 9 KİŞİLİK MYK İLE KURULMUŞTU

Yeni Parti, Özgür Özel'in 2023'te genel başkan seçildiği CHP kurultayının mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından kurulmuştu. Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa ederek 24 Temmuz 2026'da Yeni Parti'yi kurmuş, partinin ilk MYK'sı 9 kişi olarak belirlenmişti.

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