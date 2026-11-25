Bankada parası olanlar bu haber size! Devlet garantisinde bilinmesi gereken detay!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) mevduat sigorta limitinde artışa gidiyor. Mevcut 1 milyon 200 bin liralık garanti tutarının Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda 1 milyon 533 bin 960 liraya çıkması bekleniyor.

Bankalarda birikimi bulunan milyonlarca tasarruf sahibinin parasını devlet güvencesi altına alan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) mevduat sigorta limitinde artışa gidiliyor. Mevduatlara yönelik sağlanan garanti tutarı, mevzuat kapsamında Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda yükseltilecek.

GÜVENCE LİMİTİ 1 MİLYON 550 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR

TMSF tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmasına karşın, 2026 yılı itibarıyla güncel olarak 1 milyon 200 bin lira düzeyinde uygulanan sigorta tavanının Yeniden Değerleme Oranı paralelinde 1 milyon 533 bin 960 liraya ulaşması öngörülüyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, kurumun hesaplanan bu rakamı yukarı yönlü yuvarlayarak 1 milyon 550 bin liraya yükseltmesi bekleniyor.

YERLİ VE YABANCI TÜM KREDİ KURULUŞLARI SİSTEME DAHİL

Mevduat sigortası kapsamı, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren geniş bir ağı içeriyor. Türkiye’de faaliyet gösteren, mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşları ile merkezi yurt dışında bulunan kredi kuruluşlarının Türkiye’deki şubeleri, zorunlu olarak sigorta sistemine dahil ediliyor.

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GÜVENCE TUTARI HER BANKA İÇİN AYRI HESAPLANIYOR

Sistemin işleyişinde sigorta limiti hesap sayısı üzerinden değil, banka bazlı olarak uygulanıyor. Bir kişinin birden fazla mevduat bankasındaki hesaplarının sigorta tutarı her bir banka için ayrı ayrı hesaplanıyor. Buna göre, hesap sahiplerinin anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 2026 yılı için geçerli olan 1 milyon 200 bin liraya kadar olan kısmı, her bir mevduat bankası özelinde ayrı ayrı sigorta koruması altında bulunuyor.

AYNI BANKADA ÇOKLU HESAP LİMİTİ ARTIRMIYOR

Tasarruf sahiplerinin aynı banka bünyesinde birden fazla hesap açması toplam güvence sınırını genişletmiyor. Bir kişinin bir mevduat bankasının aynı veya farklı şubelerinde birden fazla mevduat hesabı bulunması halinde, o kişiye ait tüm mevduat hesapları toplamının yalnızca 1 milyon 200 bin liraya kadar olan bölümü sigorta kapsamına alınıyor.

YÜKLÜ BİRİKİMLER İÇİN FARKLI BANKA FORMÜLÜ

Bankalarda yaşanabilecek olası bir sorun durumunda, farklı bankalar üzerinden hesap açılmış olması halinde her bir bankada bulunan hesaplar için ayrı ayrı 1 milyon 200 bin lira tahsil edilebiliyor. Buna karşılık, tek bir bankada 5 ayrı hesap bulunsa ve bu hesapların toplam bakiyesi 10 milyon liraya ulaşsa dahi geri alınabilecek tutar 1 milyon 200 bin lirayı aşmıyor. Bu kural nedeniyle yüklü miktarda nakit birikimi bulunan mudiler, paralarını farklı bankalardaki hesaplara bölerek tamamını devlet garantisi altına alma imkânına sahip oluyor.

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