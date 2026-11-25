Almanlara verdikleri röportaj onları ele verdi: Daltonlar'a operasyon!

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin Daltonlar suç örgütünü konu alan belgeselindeki silahlı röportaj görüntüleri üzerine İstanbul Emniyeti harekete geçti. Düzenlenen operasyonda belgeselde yer alan 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde ruhsatsız silah ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlar ele geçirildi.

Alman kamu yayıncısı ZDF'nin dijital platformu için İstanbul'da Daltonlar suç örgütüne ilişkin hazırlanan 65 dakikalık belgesel, dikkat çeken görüntülerle gündeme geldi. Örgüt üyelerinin Alman gazetecilere araç içerisinde silahlı şekilde röportaj vermesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Düzenlenen operasyonla belgeselde yer alan 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin gözaltına alınma anlarında, televizyonda kendi röportajlarının görüntülerinin açık olması da dikkat çekti.

ALMAN GAZETECİLERE SİLAHLI RÖPORTAJ VERDİLER

Alman kamu televizyonu ZDF'nin dijital platformunda yayımlanan 65 dakikalık belgeselde, yeni nesil suç örgütlerinden Daltonlar'ın faaliyetlerine yer verildi. Belgeselde yüzleri maskeli örgüt üyelerinin İstanbul'da Alman gazetecilerle bir araya gelerek araç içerisinde silahlı şekilde röportaj verdiği görüldü. Görüntüler kısa sürede tepki topladı.

İSTANBUL EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİ: 9 GÖZALTI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonucunda belgeselde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

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TELEVİZYONDA KENDİ RÖPORTAJLARI AÇIKTI

Operasyon sırasında kaydedilen görüntülerde, şüphelilerin kelepçelenerek diz çöktürüldüğü görüldü. Şüphelilerin bulunduğu odadaki televizyonda ise ZDF'ye verdikleri röportajdan kesitlerin oynatılması dikkat çekti.

EMNİYETTEN "SUÇA GEÇİT YOK" AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bazı sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan ve suç çetesi mensubu oldukları iddia edilen şahısların silahlı şekilde araç içerisinde röportaj yaptıkları görüntüler üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli yakalandı."Açıklamanın devamında, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" denildi.

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