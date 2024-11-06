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Hatay'ın Samandağ ilçesinde hareketli dakikalar: 3 katlı evde çıkan yangında can pazarı yaşandı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangının başladığı dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hareketli dakikalar: 3 katlı evde çıkan yangında can pazarı yaşandı!
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangının başladığı dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hareketli dakikalar: 3 katlı evde çıkan yangında can pazarı yaşandı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıkan 3 katlı binada mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kurtderesi Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında inşaat çalışması yapılırken yangın çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde hareketli dakikalar: 3 katlı evde çıkan yangında can pazarı yaşandı!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çatı katındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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Kaynak:AA

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