Hatay'ın Samandağ ilçesinde hareketli dakikalar: 3 katlı evde çıkan yangında can pazarı yaşandı!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangının başladığı dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yangının başladığı dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın çıkan 3 katlı binada mahsur kalıp dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kurtderesi Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında inşaat çalışması yapılırken yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında, binada mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle kurtarıldı.
Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çatı katındaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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