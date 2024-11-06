ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı

07.00: ABD'nin batısında da sandıklar kapandı. İlk sonuçlara göre Kaliforniya, Washington ve Oregon eyaletlerinde beklenen oldu. Kamala Harris sandıktan birinci çıktı. Idaho'da ise Trump kazandı.
DELEGE ÜSTÜNLÜĞÜ TRUMP'TA
05.51: Trump, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas ve Missouri eyaletlerinde 216 delege kazandı.
Demokrat Partinin başkan adayı Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois ve New York eyaletlerinde 193 delegeyi hanesine yazdırdı.
270 DELEGEYE ULAŞAN BAŞKAN OLACAK
ABD başkanlık seçiminde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.
Bu sayının yarısından 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.