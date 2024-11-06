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ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı

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ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı
Ezici bir çoğunlukla Kamala Harris'i mağlup ederek 2. dönemiyle ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın kazandığı eyaletler ve delege sayıları da belli oldu.
ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 1 127

ABD'de halk, bugün 60. başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işleminin doğu eyaletlerinde TSİ 14.00'de başladığı ülkede, seçmenler Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında seçimini yaptı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, 277 delege ile seçim zaferini garantiledi.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 2 227

47. ABD BAŞKANI DONALD TRUMP

09.50: 277 delege sayısına ulaşan Trump, ABD'nin 47. Başkanı oldu. Harris 226 delegede kaldı.

09.35: Minnesota eyaletinde seçim yarışını Harris kazandı.

TRUMP 277 DELEGEYE ULAŞTI

09.21: Pensilvanya'da resmi olarak Trump kazandı.

09.11: Alaska'da Trump kazandı.

08.37: Salıncak eyaletlerden Georgia'da Trump'ın kazandığı netleşti.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 3 327

TRUMP'IN DELEGE SAYISI YÜKSELİYOR

08.30: Trump seçim sonuçlarını takip etmek ve destekçileriyle bir araya gelmek için Florida eyaletinde bulunan kampanya merkezine doğru yola çıktı. Öte yandan gelen son dakika bilgilerine göre Trump 248, Harris ise 216 delege kazandı. Bu sonuçlara göre Trump 22 delege daha alırsa başkan olacak.

KAMALA KONUŞMASINI İPTAL ETTİ

08.27: Kamala Harris gece saatlerinde yapılması beklenen konuşmasını iptal etti. Kamala destekçileri kampanya merkezinden ayrılıyor.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 4 427

08.02: Son dakika verilerine göre Hawaii eyaletinde Kamala Harris sandıktan birinci çıktı.

07.56: ABD Kongresi için oy sayım süreci devam ediyor. ABD başkanlık seçimleriyle birlikte yapılan Kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile Senatodaki 100 sandalyenin 3'te 1'inin yeni sahibi belirlenecek. Kongre seçimlerinde kullanılan oyların sayımı devam ederken, Temsilciler Meclisi ile Senatodaki yeni dağılımın nasıl olacağı merakla bekleniyor.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 5 527

07.40: New Mexico ve Virginia eyaletlerinde Harris kazandı.

07.30: ABD başkanlık seçiminde 50 eyaletin 35'inde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump 232, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris 216 delege elde etti.

07.24: Salıncak eyaletlerin en önemlilerinden biri olan Kuzey Carolina'da Trump kazandı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 6 627

07.00: ABD'nin batısında da sandıklar kapandı. İlk sonuçlara göre Kaliforniya, Washington ve Oregon eyaletlerinde beklenen oldu. Kamala Harris sandıktan birinci çıktı. Idaho'da ise Trump kazandı.

DELEGE ÜSTÜNLÜĞÜ TRUMP'TA

05.51: Trump, Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas ve Missouri eyaletlerinde 216 delege kazandı.

Demokrat Partinin başkan adayı Harris ise Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois ve New York eyaletlerinde 193 delegeyi hanesine yazdırdı.

270 DELEGEYE ULAŞAN BAŞKAN OLACAK

ABD başkanlık seçiminde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarısından 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 7 727

05.22: ABD'de başkanlık seçiminde 40 eyalette oy sayım işlemi başladı. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Dakota, Nebraska, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia ve Wyoming'de seçimi kazanarak, 177 delege sayısına ulaştı.

Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Maryland, New Jersey, New York, Rhode Island ve Vermont'da seçimi kazanarak, 99 delege sayısına ulaştı.

05.07: ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, 120 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 99 delege kazandı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 8 827

TRUMP 101, HARRİS 71 DELEGE SAYISINA ULAŞTI

04.52: ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump 101 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 71 delege kazandı. Sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler Indiana, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Alabama, South Carolina, Florida, Arkansas, Mississippi ve Oklahoma'da seçimi kazanarak, 101 delege sayısına ulaştı. Demokratlar ise Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Massachusetts ve Illinois'de seçimi kazanarak, 71 delege sayısına ulaştı.

16 EYALET VE WASHİNGTON DC'DE SANDIKLAR KAPANDI

ABD'de bugün gerçekleştirilen 60. başkanlık seçimlerinde doğu yakasındaki oy kullanma işlemleri tamamlanmaya başladı.

Birçok eyalette sabah 06.00'da başlayan oy kullanma işlemlerinde sona gelinirken, iki bölgesi dışında Pensilvanya'nın da aralarında bulunduğu toplam 16 eyalet ile başkent Washington DC'deki oy kullanma işlemleri tamamlandı.

Bu arada, yaşanan teknik sorunların ardından Pensilvanya'daki iki bölgede mahkeme kararıyla oy kullanma işlemleri 2 saat uzatılmıştı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 9 927

TRUMP 95, HARRİS 35 DELEGEYE ULAŞTI

04.07: Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Vermont, West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama'da sonuçlar belli oldu.

West Virginia, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Kentucky, Indiana, Florida, Alabama eyaletlerini kazanan Trump, 50 eyaletin 9'unda 95 delegeye ulaştı.

Harris ise Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island ve Vermont'da 35 delegeyi hanesine yazdırdı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 10 1027

PENSİLVANYA'DA OY VERME İŞLEMLERİ 2 SAAT UZATILDI

03.50: ABD'de başkanlık seçiminde, en kritik eyaletlerin başında gelen Pensilvanya'da yerel saatle 20.00'de tamamlanması öngörülen oy kullanma işlemleri mahkeme kararıyla 22.00'ye kadar uzatıldı. Kararın teknik arızadan kaynaklandığı belirtildi.

BATI VİRGİNİA'DA TRUMP KAZANDI

03.30: Trump'ın Batı Virginia'yı kazanacağı öngörülüyor. Bu sonuçla birlikte Trump'ın kazandığı delege sayısı 23'e yükseldi, Harris 3 delegede kaldı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 11 1127

6 EYALETTE OY VERME İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

03.17: ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimler için Amerikan halkı sandık başına giderken, aralarında kritik eyaletlerden Georgia'nın da bulunduğu doğu yakasındaki 6 eyalette sandıklar kapandı. Georgia'nın yanı sıra Virginia, Indiana, Kentucky, Vermont ve South Carolina eyaletlerinde oy verme işlemleri sona erdi.

TRUMP 19, HARRİS 3 DELEGE KAZANDI

03.09: Associated Press'e, Cumhuriyetçi aday Donald Trump Indiana ve Kentucky'yi, Demokrat aday Kamala Harris ise göre Vermont'u kazandı. Bu sonuçlara göre Trump 19, Harris 3 delege kazandı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 12 1227

KAPANAN SANDIKLARDAKİ OYLAR SAYILMAYA BAŞLADI

02.31: ABD medyasında yer alan haberlere göre, Indiana eyaletinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump yüzde 70,73 ile önde giderken, Demokrat parti adayı Kamala Harris yüzde 27,6 oy aldı. Oyların yaklaşık yüzde 1'i sayıldı. Kentucky'de ise Trump yüzde 63,4 ile önde giderken Harris yüzde 35,5 oranında oy aldı.

DOĞU EYALETLERİNDE SANDIKLAR KAPANMAYA BAŞLADI

02.28: ABD'de Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimler için Amerikan halkı sandık başına giderken, Kentucky ve Indiana'dan başlayarak doğu eyaletlerinde ilk sandıklar kapanmaya başladı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 13 1327

TRUMP: PENSİLVANYA'DA BÜYÜK SAHTEKARLIK YAPILIYOR

01.20: ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da oy verme işleminde 'büyük sahtekarlık yapıldığını' iddia etti.

00.48: Google, ABD seçimlerinde Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerler aratıldığında arama motorunda farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu "düzelttiklerini" açıkladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Google'dan "Harris için nerede oy verebilirim?" sorusu aratıldığında oy verme merkezlerinin konumlarına dair sonuçlar çıkarken, Trump için aynı soru sorulduğunda haritadan bir sonuç çıkmaması dikkati çekmişti. Seçimlerde Trump'a destek veren Amerikalı milyarder Elon Musk da X sosyal medya hesabından arama sonuçlarındaki farklılığa ilişkin paylaşım yapmıştı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 14 1427

TRUMP VE ELON MUSK SEÇİM SONUÇLARINI BİRLİKTE TAKİP EDECEK

23.36: Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip edeceği bildirildi. New York Times (NYT) gazetesinin Musk'ın takvimiyle ilgili bilgi sahibi 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, seçim süreci boyunca güçlü destek verdiği Cumhuriyetçi adayın bazı mitinglerine de katılan Musk, seçim gecesini Trump'ın Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde geçirecek.

Trump'ın, seçim gecesi Mar-a-Lago'daki yerleşkesinde özel davetlilerin katılacağı bir "parti" düzenleyeceği ve seçim sonuçlarını buradan izleyeceği bildirilmişti. Öte yandan, Demokrat aday Kamala Harris'in ise seçim gecesini, başkent Washington'daki Howard Üniversitesi'nde takip etmesi bekleniyor.

23.35: ABD'nin Michigan eyaletinde, başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi Partinin adayı Donald Trump'ın kazanması halinde saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 15 1527

22.20: FBI: Sahte bomba tehditleri geliyor, Rusya seçimlere müdahale etti.

HARRIS'TEN "SON ŞANSINIZ" AÇIKLAMASI

21.17: ABD'de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde yayın yapan bir radyo programına telefonla bağlanan Harris, "Bugün oy verme günü ve insanların dışarı çıkıp aktif olmaları gerekiyor" dedi. Harris açıklamasında, "Bugün bu seçimlerde bir etki yaratmak için son şansınız" ifadelerini kullandı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 16 1627

22.20: FBI: Sahte bomba tehditleri geliyor, Rusya seçimlere müdahale etti.

HARRIS'TEN "SON ŞANSINIZ" AÇIKLAMASI

21.17: ABD'de Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Georgia eyaletine bağlı Atlanta kentinde yayın yapan bir radyo programına telefonla bağlanan Harris, "Bugün oy verme günü ve insanların dışarı çıkıp aktif olmaları gerekiyor" dedi. Harris açıklamasında, "Bugün bu seçimlerde bir etki yaratmak için son şansınız" ifadelerini kullandı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 17 1727

FBI: TERÖR TEHDİDİ UYARISI YAPTIĞIMIZ DOĞRU DEĞİL

19.35: ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.

FBI'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

FBI adına sahte bir videonun dolaşıma sokulduğu aktarılan açıklamada, videoda FBI'ın ABD vatandaşlarına oy verme merkezlerindeki yüksek terör tehdidi nedeniyle oylarını uzaktan kullanmalarını önerdiğinin ileri sürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, "Bu video gerçek değildir ve mevcut tehdit durumu veya oy kullanma yerlerindeki güvenliği doğru şekilde yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 18 1827

TRUMP: BİRLİKTE MUAZZAM BİR ZAFER KAZANACAĞIZ

18.34: Trump, oy verme işlemi devam ederken yayınladığı mesajında, " Artık resmi olarak Seçim günü! Bu, Amerikan Tarihinin en önemli günü olacak. Seçmenlerin coşkusu tavan yapmış durumda çünkü insanlar Amerika'yı Yeniden Büyük Yapmak istiyor. Bu da kuyrukların uzun olacağı anlamına geliyor! Ne kadar uzun sürerse sürsün oyunuzu vermenizi istiyorum. Radikal Komünist Demokratlar toparlanıp evinize gitmenizi istiyor. Birlikte muazzam bir zafer kazanacağız ve ABD'yi yeniden en büyük yapacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 19 1927

17.40: 51 BAŞSAVCI'DAN "BARIŞÇIL GÖREV DEVRİ" ÇAĞRISI

Amerikan Ulusal Başsavcılar Birliğine (NAAG) bağlı 51 başsavcı, şiddete karşı uyararak "barışçıl görev devri" çağrısında bulundu.

Söz konusu 51 başsavcının demokratik ilkelere bağlı kalma taahhüdünü yinelediği açıklamada, "Her Amerikalıyı oy kullanmaya, medeni bir tartışmaya katılmaya ve her şeyden önce demokratik sürecin bütünlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 20 2027

OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

14.01: Ülkenin doğu yakasında sandıklar açılmaya ve seçmenler ilk oyları kullanmaya başladı.

Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey, New York ve Virginia'daki seçmenler sandık başına gidiyor.

Daha önce Vermont ve New Hampshire'da da sandıklar açılmıştı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 21 2127

ABD SEÇİMLERİNDE RUSYA ENDİŞESİ

13.20: ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), Rusya'nın, ABD başkanlık seçimleri hakkında bir makale ve bir sahte röportaj olmak üzere iki yeni dezenformasyon girişiminde bulunduğunu öne sürdü.Yapılan açıklamada, Rusya bağlantılı aktörlerin "seçimin meşruiyetini zayıflatmak, seçmenlere seçim süreciyle ilgili korku aşılamak ve ABD vatandaşlarının siyasi tercihleri nedeniyle birbirlerine karşı şiddet kullandığını öne sürmek için görüntüler ve sahte makaleler oluşturduğu" öne sürüldü.

Rusya'nın bu faaliyetlerinin "kışkırtma riski taşıdığı" kaydedilen açıklamada, faaliyetlerin "seçim sürecine olan güveni sarsmak" ve ABD'li seçmenler arasında anlaşmazlık yaratmak için tasarlandığı aktarıldı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 22 2227

SEÇİM KAMPANYALARI SONLANDI

12.39: ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump seçim kampanyasını Michigan eyaletinde, Demokrat aday Kamala Harris ise Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde noktaladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ABD'de başkan adayları Trump ve Harris seçim kampanyalarının son gününü yoğun geçirdi.

Trump, 2016 ve 2020'de yaptığı gibi son mitingi için Michigan'a gitti.

Mitingde, seçim vaatlerini bir kere daha dile getiren Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme ve Orta Doğu'ya barış getirme sözü verdi.

Seçimden "hile yapılamayacak kadar büyük bir zaferle" ayrılacağını söyleyen Trump, "5 Kasım, Amerikan tarihinin en büyük günü olacak." dedi.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 23 2327

TRUMP: MÜSLÜMAN SEÇMENİN DESTEĞİNİ ALDIM

09.40: ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Michigan eyaletinde rekor sayıda Müslüman ve Arap seçmenin desteğini aldığını ileri sürdü.

Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in kabinesini "savaş çığırtkanı" şeklinde niteledi.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 24 2427

GÜVENLİK TEDBİRLERİ DEVREYE ALINDI

07.33: ABD'de seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla oy kullanma ve sayım noktalarında üst düzey güvenlik tedbirleri devreye alındı.

Washington Post Gazetesi'nin haberine göre, ülke çapında yerel yetkililer, başkanlık seçimi öncesinde sıkı önemler aldı. Bu kapsamda, oy kullanma noktaları ve oy sayım merkezlerinin çevresine güvenlik kameraları yerleştirildi, bu merkezlerin çatılarına ise keskin nişancılar konuşlandırıldı.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 25 2527

SALINCAK EYALETLER BELİRLEYİCİ OLACAK

ABD'nin seçim sisteminde 538 delege bulunurken, başkanlık yarışını kazanmak için adayların en az 270 delegeye ulaşması gerekiyor. Seçimde Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Kuzey Carolina, Michigan ve Wisconsin'den oluşan "salıncak eyaletler" belirleyici olacak. Trump ve Harris'in kampanyalarına özel olarak yoğunlaştığı ve 7 salıncak eyalet arasında nüfusu en kalabalık olan Pensilvanya, yeni başkanı belirleme ihtimali en yüksek eyalet olarak öne çıkıyor.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 26 2627

ERKEN OY KULLANIMI REKOR SEVİYEDE

Seçim öncesi yapılan erken oy kullanma oranı, ABD tarihinde rekor seviyelere ulaştı. Yaklaşık 240 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın yayınladığı son verilere göre 82 milyon 713 bin 594 seçmen erken oy kullandı. Seçmenlerin yaklaşık 45 milyonu sandık başında, yaklaşık 38 milyonu ise posta yoluyla oy verdi. Erken oy kullanma verilerinde kadın seçmenlerin ağırlıkta olduğu belirtilirken, Harris kampanya ekibi bu verilerden yola çıkarak seçimi kazanma konusunda umutlu olduklarını belirtti.

ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı 27 2727

KAZANAN ADAY 20 OCAK'TA YEMİN EDECEK

Üç farklı saat dilimi olan ülkede, oy verme işlemlerinin başlaması ve bitişi eyaletlere göre değişiyor.

Oy verme işlemi, New York ve Virginia'da saat 06.00'da (TSİ 14.00), en kritik eyaletler olan Florida ve Pensilvanya ile başkent Washington DC'de saat 07.00'de (TSİ 15.00) başlıyor.

Sandıklar, Virginia ve Florida'da 19.00'da (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00'da (TSİ Çarşamba 04.00), New York'ta ise 21.00'de (TSİ Çarşamba 05.00) kapanacak.

Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.

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