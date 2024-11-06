ABD'de 2. Donald Trump dönemi! İşte kazandığı eyaletler ve delege sayısı

TRUMP 101, HARRİS 71 DELEGE SAYISINA ULAŞTI

04.52: ABD'deki başkanlık seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump 101 delege, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 71 delege kazandı. Sonuçlara göre, Cumhuriyetçiler Indiana, Kentucky, West Virginia, Tennessee, Alabama, South Carolina, Florida, Arkansas, Mississippi ve Oklahoma'da seçimi kazanarak, 101 delege sayısına ulaştı. Demokratlar ise Vermont, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Massachusetts ve Illinois'de seçimi kazanarak, 71 delege sayısına ulaştı.

16 EYALET VE WASHİNGTON DC'DE SANDIKLAR KAPANDI

ABD'de bugün gerçekleştirilen 60. başkanlık seçimlerinde doğu yakasındaki oy kullanma işlemleri tamamlanmaya başladı.

Birçok eyalette sabah 06.00'da başlayan oy kullanma işlemlerinde sona gelinirken, iki bölgesi dışında Pensilvanya'nın da aralarında bulunduğu toplam 16 eyalet ile başkent Washington DC'deki oy kullanma işlemleri tamamlandı.

Bu arada, yaşanan teknik sorunların ardından Pensilvanya'daki iki bölgede mahkeme kararıyla oy kullanma işlemleri 2 saat uzatılmıştı.