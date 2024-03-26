Hatay Dörtyol'da feci kaza! Karşı şeride geçen tır otomobilleri biçti geçti! Çok sayıda ölü var!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, Payas - Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza; Ş.K. idaresindeki tırın karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hayatın kaybeden vatandaşların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Hatay Valiliği yaptığı açıklamada; kazada 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirterek sürücü Ş.K.'nın gözaltına alındığını duyurdu.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)