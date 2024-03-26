Hatay Dörtyol'da feci kaza! Karşı şeride geçen tır otomobilleri biçti geçti! Çok sayıda ölü var!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, seyir halindeki tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Tırın karşı yönden gelen otomobillerle kafa kafaya çarpışma sonucu, 6 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

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Hatay Dörtyol'da feci kaza! Karşı şeride geçen tır otomobilleri biçti geçti! Çok sayıda ölü var!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan tırın sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, Payas - Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaza; Ş.K. idaresindeki tırın karşı şeride geçerek karşı yönden seyreden otomobille kafa kafaya çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışma sonrası otomobilde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hayatın kaybeden vatandaşların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Hatay’ın Dörtyol'da feci kaza! Karşı şeride geçen tır otomobilleri biçti geçti! Çok sayıda ölü var!

Hatay Valiliği yaptığı açıklamada; kazada 6 kişinin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığını belirterek sürücü Ş.K.'nın gözaltına alındığını duyurdu.

Hatay’ın Dörtyol'da feci kaza! Karşı şeride geçen tır otomobilleri biçti geçti! Çok sayıda ölü var!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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