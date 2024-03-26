AHİSİAD, dünya Yetimler Günü'nde 'Yetim ve Şehit Çocuklarını unutmadı geleneksel iftar sofrasında bir araya geldi

Pendik'in en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan, düzenlemiş olduğu etkinliklerle ve projelerle adından sıkça söz ettirerek taktir toplayan, başkanlığını Pendik'in tanınmış iş insanlarından İbrahim Çam'ın yaptığı Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği'nden yine muhteşem bir organizasyon imza atarak Yetim ve Şehit Çocuklarına Yönelik İftar Programı düzenledi.

AHİSİAD BU RAMAZAN AYINDADA ŞEHİT VE YETİM ÇOCUKLARINI UNUTMADI

Pendik Kaymakamlığı hamiliğinde, Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği'nin her yıl geleneksel olarak organize ettiği 'Yetim ve Şehit Çocuklarına Yönelik İftar Programı' bu Ramazan Kurna Mahallesi’ndeki Otto Doğa Park Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İftar programına çok sayıda yetim ve şehit ailesi çocuğu ile birlikte; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç, İlçe Tarım Müdürü Mustafa Gökdoğan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tolga Yemen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yıldıray Karaca, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve AHİSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

KAYMAKAM MEHMET YILDIZ MASALARI TEK TEK GEZDİ

Tüm masaları tek tek gezerek çocuklarla yakınlaşan, onların moral ve motivasyonlarını yükselten Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam'ın kısa birer konuşma yaptığı İftar programı, konuk sanatçı - komedyen Ömer Akbaba'nın eğlendiren ve güldüren performansı; Hacivat - Karagöz orta oyunu ile devam etti. Bu anlamlı etkinlik fotoğraf çekimlerinin ardından son buldu.

Haberin Devamı

Ramazan ayının 15. günü, ülkemizde ‘Dünya Yetimler Günü' olarak da kutlanıyor.