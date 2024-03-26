Emekli promosyon süreci başladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

Kamu bankaları tarafından 12 bin TL'ye yükseltilen emekli promosyonlarına başvurular bugün başlıyor.

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Emekli promosyon süreci başladı! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor

Promosyon ödemelerinde yapılan artışlar nedeniyle, emekli vatandaşlar için kritik öneme sahip olan başvuruların bugün başlaması bekleniyor. 8 bin TL ile 12 bin TL arasında değişen ödemelerden yararlanmak isteyenler, çeşitli kamu banklarına başvurabilir.

Emekli Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kamu bankaları emekli promosyon ödemelerini artırdı. Emekliler için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, 8 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapacak. Ödemelerden yararlanmak isteyen kişiler için başvurular bugün (25 Mart) başladı.

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Kamu bankaları, emekli promosyon ödemelerinden yararlanmak isteyen kişilerin başvuru yapması bekleniyor. Emekliler, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve kamu bankaları şubelerinden başvuruda bulunabilirler.

Emekliler ise e-devlet üzerinden başvuru yapabilecekler. Bu promosyon ödemelerinden yararlanmak için emekliler üç yıl boyunca bankada kalma sözü vermelidir.

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