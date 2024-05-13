Hatay'da sel felaketi! Kuvvetli yağış yolu ikiye böldü!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Kuvvetli yağış etkili oldu. Bölgede sel, zor anlar yaşatırken yola zarar vererek ulaşıma kapattı.

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Hatay'da sel felaketi! Kuvvetli yağış yolu ikiye böldü!

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sel, yola zarar vererek ulaşıma kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağış Hatay'da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken yollarda araçlar mahsur kaldı.

Hatay'da sel felaketi! Kuvvetli yağış yolu ikiye böldü!

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nden geçen derenin de aşırı yağışla birlikte debisi arttı. Derenin geçtiği Aybüke ve Dere sokak mevkiinde yollar zarar gördü. Yağışla birlikte sokak üzerinde bulunan yol parçalanarak ikiye bölündü.

Hatay'da sel felaketi! Kuvvetli yağış yolu ikiye böldü!

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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