Onaylı randevu sistemi başladı! MHRS randevu alma değişti mi?

Türkiye'de onaylı randevu dönemi yarın başlıyor. MHRS sistemi değişti mi? Randevu almak için ne yapmak gerekiyor?

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Onaylı randevu sistemi başladı! MHRS randevu alma değişti mi?

Yeni dönemde, hasta randevu tarihinden bir gün önce Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) uygulaması üzerinden onay verecek ya da randevuya gelemeyeceğini bildirmek zorunda olacak.

9 Mayıs Perşembe Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan onaylı randevu sistemi yarın kullanıma hazır olacak.

Yeni düzenleme ile hastalar, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar MHRS uygulamasını ya da ALO 182 çağrı merkezini arayarak randevu saatini onaylayabilir veya gelmezler.

65 yaş üstü ve kanser hastaları onaylı randevu sisteminden muaf olacak.

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