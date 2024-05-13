Yılmaz Karaca Başkanlığındaki TGF heyeti Muğla Büyükşehir Belediye başkanını ziyaret etti

Ziyarette Genel başkan Yılmaz Karaca’ya Muğla Gazeteciler Cemiyeti başkanı Süleyman Akbulut, TGF Genel başkan Vekili Cafer Esendemir, Genel başkan yardımcısı Levent Altun, yönetim kurulu Üyesi Alaattin Yakın, Basın Vakfı Genel Sekreteri Oğuzhan Bayrak eşlik etti.
Genel başkan Yılmaz Karaca, Başkan Ahmet Aras’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak Federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Muğla Büyükşehir belediye başkanı Ahmet Aras da basının önemini vurgulayarak ziyaretlerinden dolayı TGF heyetine teşekkür etti.
TGF Genel başkanı Yılmaz Karaca, Muğla Büyükşehir belediye başkanı Ahmet Aras’a teşekkür plaketi takdim etti.