Hatay’da akıl almaz kazada motosiklet sürücüsü ve yaya havaya uçtu!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün ve çarptığı yayanın havaya uçma anı kameraya yansıdı.
KARŞIYA GEÇMEKTE OLAN YAYAYI GÖRMEYİNCE KAZA KAÇINILMAZ OLDU
Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Kazada yaya ve sürücü yaralandı. Kaza esnasında çarpışmanın etkisiyle yaralıların havaya uçma anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)