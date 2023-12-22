Hatay’da akıl almaz kazada motosiklet sürücüsü ve yaya havaya uçtu!

Hatay Dörtyol'da minibüsün arkasında seyir halinde olan motosiklet bir anda yan şerite geçince yolun karşısına geçmekte olan yayayı görmeyerek feci şekilde çarpınca ikisi birden havaya uçtu.

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Hatay’da akıl almaz kazada motosiklet sürücüsü ve yaya havaya uçtu!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün ve çarptığı yayanın havaya uçma anı kameraya yansıdı.

Hatay’da akıl almaz kazada motosiklet sürücüsü ve yaya havaya uçtu!

KARŞIYA GEÇMEKTE OLAN YAYAYI GÖRMEYİNCE KAZA KAÇINILMAZ OLDU

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Kazada yaya ve sürücü yaralandı. Kaza esnasında çarpışmanın etkisiyle yaralıların havaya uçma anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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