İş yeri sahibi kapısını içeriden kilitlediği dükkanında kendini vurarak intihar etti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde emlakçılık yapan bir kişi, pompalı tüfekle bacağından vurarak kan kaybından hayatını kaybetti.

DÜKAN KAPISINI İÇERİDEN KİLİTLEDİ İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde emlakçılık yapan Yusuf Demir, dükkanın kapısını içeriden kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demir ile müzakere kurmaya çalıştığı esnada şahıs dışarı doğru ateş etti. Bunun üzerine gerekli güvenlik önlemleri alınarak Özel Harekat ekipleri olay yerine çağırıldı.

AŞIRI KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Özel Harekat ekipleri tarafından işyerinin kilitli giriş kapısını kırılması sonucu içeri giren emniyet ve sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Demir'in intihar sonucu öldüğü tespit edildi. Demir'in bacağına pompalı tüfekle ateş etmesi üzerine kan kaybından dolayı hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan Demir'in geçtiğimiz hafta oğlunu askere gönderdiği öğrenilirken polis intiharın nedenini araştırıyor.

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