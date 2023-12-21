Gelen bir mail ile hayatı karardı! Mağdur vatandaş bakın nasıl isyan etti!

Yozgat’ta yaşayan vatandaş, mobil bankacılık üzerinden 161 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı.

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yaşayan Yasin Turgut, çekmeği düşündüğü 50 bin liralık kredi için internetten araştırma yaptı. Birçok siteye giren Turgut, bankaları tek tek araştırdı. İddialara göre bir gün süre sonra araştırma yaptığı banka Turgut’u aradı.

KENDİLERİNİ BANKA GÖREVLİSİ OLARAK TANITTI

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişi Turgut’a bir mail gönderileceğini ve mailin onaylanması gerektiğini söyledi. İstenileni yapan Turgut’un haberi olmadan mobil bankacılığına giren dolandırıcılar, Turgut’un hesabından çektiği parayı yine Turgut’un başka bir hesabına aktardı. Durumu fark eden Turgut, kendisinin 50 bin lira ihtiyacının olduğunu söyleyerek, gelen paranın fazla olduğunu belirtti. Dolandırıcılar Turgut’a paranın atılan maildeki bilgilere geri atılmasını ifade etti. Parayı geri atan Turgut, dolandırıldığını anlayınca hemen savcılığa giderek şikayette bulundu.

Yasin Turgut, kredi çekmek için internette araştırma yaptığını ifade ederek, “Kredi ihtiyacım için birkaç bankanın sitesine girip araştırma yaptım. Uygun olursa çekecektim. Araştırdığım bankanın ismini vererek beni aradılar. Öyle olunca pek şüphelenmedim. Çok sahte internet siteleri var. 161 bin lira param gitti. Olayın üzerinden 5 gün geçti ama hala gelişme yok. Paranın gittiği hesabı bir bloke konulmadı. Bankayı aradım ‘Talimat olamadan bloke koyamıyoruz’ dediler. Nasıl bir dolandırıcılık var anlayamadım” dedi.

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MOBİL BANKACILIĞI HESABINA GİRDİLER

Turgut, uzaktan mobil bankacılık hesabına girdiklerini ifade ederek, “Kredi vermek için cep telefonundan beni aradılar. Krediyi hesaplamak içinde benden bilgi istemediler. Sadece adımı soyadımı söyledim. ‘Bir tane mail atacağız onu onaylayın sadece’ dediler. Gönderdikleri maili onayladım. Benim haberim olamadan benim mobil bankacılığa girip benim adıma kredi çektiler. Kredi çekmek için değil kredi oranlarını öğrenmek için konuşmuştum. Parayı bilgi vermeden benim başka bir banka hesabıma attılar. O bankanın hesabına girdiğimde 150 bin lira gelmişti. Bu para fazla ben 50 bin lira için konuştum sizinle dedim. Yanlışlık olmuş bizim gönderdiğimiz maile gönderin tekrardan 50 bin lirayı konuşalım dediler. Parayı tekrardan gönderdim. Göndermezsem ben suçlu olacaktım, paraya el koymuş gibi olacaktım. Benim diğer bankadan çektikleri parayı göndermişler, kendi paraları değil. Sonunda bu olayı fark edip hemen bankayı aradım. Hesabıma bloke koydurttum. Ondan sonra ismini verdikleri bankayı aradım. Kredi için cep telefonu üzerinden arama yapıyor musunuz diye sordum ‘evet’ dediler. Normal cepten arandığını ben de biliyorum. Bu durumu fark ettiğimde hiçbir banka aramadı beni. Mobil bankacılığa ben girmediğim halde nasıl bir giriş yapılabiliyor? Bu bankanın bir güvenlik zafiyeti var. Parayı gönderdiğim hesaba bloke koydurmak için bankayı aradım. ‘Savcılık talimatı olmadan bloke koyamıyoruz’ dediler. Karakola gidip ifade verdim, şikayetçi oldum” şeklinde konuştu.

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