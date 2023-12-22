Beşiktaş, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, bu akşam oynan Trendyol Süper Lig'in 17 hafta maçında Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

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Beşiktaş, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

SON DAKİKA HABERLERİ: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında evinde Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yönetim kurulu, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile toplantı yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ KISA SÜRDÜ

Siyah-beyazlı kulüpten toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz" denildi.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın başına 12. haftada geçmişti.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı, yeni hoca adayları belli oldu! Dünyaca ünlü hocalar listedeBeşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı, yeni hoca adayları belli oldu! Dünyaca ünlü hocalar listede

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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