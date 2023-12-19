Sadece bir vazo almak istedi: Aldığı vazonun servet değerinde olduğunu bilmiyordu!

İkinci el dükkanına giden kadının satın aldığı vazo, gerçekten çok değerliydi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde büyük bir olay meydana geldi.

Kadın Jessica Vincent, ikinci el bir mağazadan 3.99 dolara bir vazo aldı.

Vincent, satın aldığı vazonun altına "M" harfinin kazındığını görünce internette araştırma yaptı.Vincent, vazonun altında bulunan "M" harfinin Venedik yakınlarında cam işçiliğiyle bilinen İtalyan adası Murano'yu temsil ettiğini düşündü ve bir müzayede evine gitti.

Ürün, 1940'lı yıllarda İtalyan mimar Carlo Scarpa tarafından tasarlanan "Pennellate" serisinin bir parçası olduğu ortaya çıktı. Avrupalı bir sanat koleksiyoncusu Vazo'yu 107 bin 100 dolara aldı.