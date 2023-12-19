Gazzelinin görülmeye değer sevinci! Türkiye’ye ayak basar basmaz secdeye kapandı!

İsrail’in Gazze’ye baskı ve saldırıları sürerken 6. Tahliyede kafile içerisindeki Gazzeli, Türkiye'ye ayak basar, basmaz mutluluktan secdeye kapandı.

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Gazzelinin görülmeye değer sevinci! Türkiye’ye ayak basar basmaz secdeye kapandı!

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılan ardından gerçekleştirilen 6. Tahliyeyle birlikte Türkiye’ye gelen kafile içerisinde yer alan bir Gazzeli, mutluluktan secdeye kapandı.

Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen 6. tahliye sürecinde 75 hasta ve yaralı ile 74 refakatçiyi taşıyan Mili Savunma Bakanlığına ait A400M tipi uçak, Etimesgut Askeri Havalimanına indi.

Gazzelinin görülmeye değer sevinci! Türkiye’ye ayak basar basmaz secdeye kapandı!

Etimesgut Askeri Havalimanı’nda hazır bekletilen ambulanslar ise uçak içerisindeki hasta ve yaralıları tedavi edilecekleri hastanelere götürmek üzere uçak içerisindeki hastaları teslim almaya başladı. O sırada uçaktan inen Gazzelilerin ambulanslara bindirildiği sırada bir Gazzeli mutluluktan secdeye kapandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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