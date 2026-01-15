Hastanede çalışan eski eşine kurşun yağdırdı: 22 yıl hapis cezası alan adamın ifadesi dikkat çekti!

Sakarya'da 21 Ağustos 2025 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşini hastanede silahla kurşun yağdıran sanık hakkında mahkeme 22 yıl hapis cezası verdi.

Olay, Adapazarı ilçesinde yaklaşık 5 ay önce meydana geldi.

Yarennaz G. (29), çalıştığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde kendisiyle konuşmaya gelen ve boşanma aşamasında olduğu E.S. (32) tarafından hastanenin ecza deposunun ilaç ve malzeme bölümünde silahla vurulup ağır yaralanmıştı.

Olay sonrasında şüpheli koca tutuklanırken, olaya ilişkin başlatılan soruşturmada E.S.'nin tutukluluğu sırasında boşanma işlemi gerçekleşti.

‘Boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs' ve ‘uzuvlara zarar vermek" suçlarından 21 yıla kadar hapis istemiyle şüpheli hakkında Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme heyeti sanığı toplam 22 yıl hapis ve 10 bin TL para cezasına çarptırdı.

YAŞANAN DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Süreçte, şüphelinin hastane koridorlarında elinde silahıyla boşanma aşamasındaki eşine yaşattığı dehşet anları da ortaya çıktı.

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, Yarennaz G.'nin hastane koridorlarında şüpheliden kaçması, şüphelinin Yarennaz G.'yi yakaladığı esnada silahla ateş etmesi, bölgedeki güvenlik görevlerinin kaçması ve şüphelinin silahının tutukluluk yapması sonrasında güvenlik görevlerinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi görülmüştü.

"EVLİLİĞİMİZ BOYUNCA KENDİSİNE KÖTÜ SÖZ DAHİ SÖYLEMEDİM"

Dava kararın verileceği duruşmaya müşteki Yarennaz G. katılmazken sanık ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Aktarılan bilgilere göre söz hakkı verilen sanık E.S., "İddia makamının beyanını kabul etmiyorum. Kendisi benden korkuyor ya da çekiniyor olsaydı sürekli başka erkeklerle görüşmezdi. Beni sürekli tahrik etmezdi. Beni sürekli topluma karşı saygısızlaştırdı. Kendisi hiçbir zaman korkmamıştır. Evliliğimiz boyunca kendisine kötü söz dahi söylemedim." dedi.

Açıklamasına devam eden sanık, sözlerini "Her üstünü örttüğüm saygısızlık bir öncekini arattı. Kendisi sürekli beni arıyordu. Olayın olduğu gün giderken kendisiyle konuşmaya gittim. ‘Sen adam olsaydın ben başkasına gitmezdim' dedi. Benim imkanım varken kendisine hiçbir şekilde zarar vermedim. Bende artık dayanamadım, öfkeme yenildim. Pişmanım, bu durumun olmaması için çok uğraştım. Beraatımı talep ediyorum." ifadeleri ile sonlandırdı.

MAHKEME HEYETİ KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti açıkladığı kararında sanık hakkında, "boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs" ve "uzuvlara zarar vermek" suçlarından toplam 22 yıl hapis, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 10 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

