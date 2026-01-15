İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

Ekrem İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen eski voleybolcu Derya Çayırgan İBB soruşturmasında gözaltına alındı. Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi ortaya çıktı, İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? İşte dikkat çeken detaylar...

Ekrem İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen eski voleybolcu Derya Çayırgan İBB soruşturmasında gözaltına alındı. Çayırgan, savcılıktaki ifadesinde 2023 yılında İmamoğlu'nu Mariot Hotelde ziyaret ettiğini beyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.2023 yılında İmamoğlu'nu Ankara'ya geldiğinde otelde ziyaret ettiğini belirten Çayırgan, "2023 yılının sonuna doğru Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Marriott Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim" dedi.

İSİMLER SORULDU, TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Savcılık tarafından Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu isimlerini tanıyıp tanımadığı soruldu. Derya Çayırgan, bu isimleri tanımadığını beyan etti. Mustafa Akın ismi soruldu. Mustafa Akın, Ekrem İmamoğlu'nun koruması olarak görev yapan bir isimdi ve otelde yapılan görüşmelerde kamera kayıtlarıyla gündeme gelmişti. Çayırgan bu soruya "Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadığım zamanlarda Mustafa Akın'ı aradım. Onun dışında kendisiyle hiçbir irtibatım olmamıştır" yanıtını verdi.İşte Çayırgan'ın savcılık ifadesi;"Bana sormuş olduğunuz Ekrem İmamoğlu isimli şahısla 2020 ya da 2021 yılında (pandemi döneminde) Taksim'de yürürken karşılaştım. Kendisine 'Merhaba Başkanım, nasılsınız?' şeklinde hitap ettim. Milli voleybolcu olduğumu ve Galatasaray'da oynadığımı söyledim. Kalabalık içerisinde sohbet ettik. Kendilerini makamında ziyaret etmek istediğimi ifade ettim.

"BİZİ KOMŞULARLA BİRLİKTE OTELE GÖNDERDİ"

Yanındaki kişilerden biri telefon numarası verdi ve 'Gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi. 2022-2023 yıllarında ziyaret etmek için aradım. Bana verilen randevu tarihinde Florya'da bulunan İPA tesisinde kendisini ziyaret ettim. 2023 yılında Bahçelievler'de evim yıkıldı. O dönem Bahçelievler İlçe Başkanı olan ve aynı zamanda arkadaşım olan Özgür Çelik'ten mağduriyetimiz nedeniyle yardım istedik. Kendisi, ailemi ve beni, binada yaşayan komşularla birlikte otele gönderdi. Bir süre sonra ailemi İBB tesislerine yerleştirdiler.

"İMAMOĞLU'NU ŞAHSİ TELEFONUNU BULARAK ARADIM"

Ben Ankara'da PTT'de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a geri döndüm. Ben de ailemle birlikte 3,5 ay burada kaldım. Burada kaldığım süre içerisinde sürekli ev aradım. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nun şahsi telefon numarasını bularak kendisini aradım. Kendisi ilk başta telefonu açmadı, daha sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim.

İŞ TEKLİF ETMİŞ

Bu süre zarfında kendisini ziyaret ettim. Sporla ilgili konuştuk. Kendisi bana 'İBB'de oynamak ister misin?' diye sordu. Ben de alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarlarsa oynayabileceğimi söyledim. Kendisi bana kariyerim sona erdikten sonra ne yapacağımı sordu. Ben de herhangi bir planlama yapmadığımı söyledim. Bunun üzerine voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim.

"BİR ŞEYE İHTİYACIN OLDUĞUNDA ARA" DEMİŞ

Buradan çıkarken sağ kolu olarak tanıtılan Mustafa Akın ile tanıştırdılar. Ben de kendisiyle tanıştığıma memnun olduğumu söyledim. Ekrem Bey, bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi.

OTELDE ZİYARET ETMİŞ

2023 yılının sonuna doğru Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Marriott Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim. Bana sormuş olduğunuz Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımam.Mustafa Akın isimli şahısla, ifademin başında belirttiğim üzere, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğim esnada kendisine ulaşamadığımda Mustafa Akın ile iletişim kurmam söylenmesi vesilesiyle tanıştım. İfademde, Ekrem İmamoğlu'nu arayıp ulaşamadığımda Mustafa Akın'ı aradığımı belirttim. Bunun dışında Mustafa Akın ile başka bir irtibatım olmamıştır. Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadığım zaman kendisini aradım.

MASAK RAPORLARI VE PARA TRANSFERLERİ

Bana sormuş olduğunuz MASAK incelemeleri neticesindeki tespitleriniz, kendi birikimlerimi dövize çevirip bankaya yatırmamdan kaynaklıdır. 2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmazken, 2021'den sonra biriktirdiğim paraların bir kısmını dövize çevirerek banka hesabıma yatırdım. Bankada farklı şekillerde bu paraları değerlendirdim. MASAK raporlarında bu görülecektir.16/06/2023 tarihinde hesabıma elden yatırdığım 50.000 Euro da bu birikimlerden kaynaklıdır. 15/06/2023 tarihinde Kameroğlu İnşaat'a ev almak için 20.000 TL, 16/06/2023 tarihinde 32.000 Dolar ve 62.570 TL gönderdim. 62.570 TL'nin açıklamasına 'kazanıyoruz' şeklinde yazmam tamamen voleybol milli takım süreci ile ilgilidir; sevinç ifadesiydi, başka herhangi bir maksadım yoktu.Evi satın almak amacıyla Adem Kameroğlu ile indirim yapması için 3 kez görüştüm. Anlaştığımız fiyat üzerinden, o dönemin parasıyla toplam 4.100.000 TL'ye bu evi aldım. 19/06/2023 tarihinde tapuyu devraldım. Hesabıma yatırmış olduğum 50.000 Euro'yu bu evi almak için yatırdım. Söz konusu para bahsettiğim gibi benim kendi paramdır; bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir."