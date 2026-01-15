Ekranlarda yepyeni bir kanal: TRT Genç Kanalı açılıyor! Erdoğan açılışında konuştu...

Ekranlara yepyeni bir kanal daha: TRT Genç Kanalı açılıyor! Erdoğan açılışında konuştu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği”nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği”nde konuşuyor. Miraç Kandili'ni tebrik ederek sözlerine başlayan Erdoğan, Gazze başta olmak üzere zulüm altındaki coğrafyalar için dua etti. TRT'nin 56. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, dijital bağımlılık, aile yapısına yönelik saldırılar ve sanal bahis konularında çarpıcı uyarılarda bulundu.

TRT'nin Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurumun habercilikten belgesele, spordan sanata kadar her alanda vazgeçilmez bir konuma sahip olduğunu belirtti. TRT yapımlarının uluslararası başarısına dikkat çeken Erdoğan, "TRT ortak yapımı Hüzün Üçgeni filmi 75. Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ödülüyle dönerek hepimizin göğsünü kabarttı. TRT World tarafından hazırlanan bir belgeselimiz Haber ve Güncel Olaylar kategorisinde Emmy ödülünü alarak ülkemize bir ilki yaşattı" dedi. Erdoğan ayrıca, yerleşimci şiddetini konu alan "Kutsal İşgal" belgeselinin dünya çapında yankı uyandırdığını ve "Filistin 36" filminin Akademi Ödülleri'nde yarışacağını hatırlattı.

"AİLE KURUMU BÜYÜK BİR KUŞATMA ALTINDA"

Kültür savaşlarının en önemli cephelerinden birinin aile kurumu olduğunu belirten Erdoğan, aile yapısının büyük bir saldırı altında olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Dizilerden sinema filmlerine, çizgi filmlerden oyunlara ve oyuncaklara kadar ilgili ilgisiz her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişkiler özendiriliyor, sapkınlıklar teşvik ediliyor" diye konuştu. TRT'nin aile odaklı temiz içerik üretme çabasını takdir eden Erdoğan, TRT Genç kanalının da bu misyona katkı sağlayacağını belirtti.

Erdoğan, "Bu kıymetli programı tertip eden TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor tebrik ediyorum. TRT Genç Televizyon Kanalımızın gençlerimize milletimize hayırlı olmasını can-ı gönülden temenni ediyorum." dedi.

"BİZİM KUŞAK VE BİZDEN SONRA Kİ NESİL TRT İLE BÜYÜDÜ"

Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT ülkemizde ve Dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı. Biz de Türkiye ve Dünyayı uzun yıllar TRT'den takip ettik. Her alanda TRT hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. "Bizim kuşak ve bizden sonra ki nesil TRT ile büyüdü." dersek herhalde abartılı bir cümle kurmuş olmayız.

TRT bugün de önemli bir misyon üstleniyor. TRT iyiyi doğruyu hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin bir seti olarak karşımızda duruyor.

Burada şunu da gururla ifade etmek isterim. TRT imzasını taşıyan bazı yapımların dünyadan ödüllerle dönmesi takdire şayan bir başarıdır.

"HER TELEFON BİR KUMARHANE HALİNE GELDİ"

Konuşmasında bağımlılıkla mücadeleye geniş yer ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital platformlar ve sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Oyunlaştırma stratejisinin dolayısıyla neredeyse her telefon maalesef bir çeşit kumarhane haline geldi. Eğlence için, vakit geçirmek için girilen dijital oyunlar bilhassa gençlerimizi sanal bahis ve kumar illetine bulaştıran bir tuzak işlevi görüyor."

"TERÖRDEN DAHA ZARARLI BOYUTLARA ULAŞTI"

Son dönemde yaşanan aile facialarının temelinde alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucunun yattığını belirten Erdoğan, bu bağımlılıkların milli bünye açısından terörden daha zararlı boyutlara ulaştığını vurguladı.

Muhalefetin bazı söylemlerini de eleştiren Erdoğan, "Grup kürsülerinde kumarı masumlaştırmaya çalışanların, iktidara gelince içkiyi ucuzlatacağız diyenlerin ısrarla görmediği acı gerçek işte budur. Alkollü sigarayı, uyuşturucuyu adeta özgürlük sembolü gibi yansıtanların gözlerini kapattığı ürkütücü tablo işte budur" dedi.

"ANKARA'YI SUSUZLUĞA MAHKUM ETTİLER"

Ankara'da vatandaşlarımız susuzluğa mahkum edildi. Her işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Dün bir tanesi çıkmış kışın ortasında susuz bıraktığı inşalarımızdan özür dilemek yerine sorunu haberleştirdikleri için TRT'yi suçluyor. Anadolu Ajansımızı suçluyor. Özel televizyon kanallarımızı suçluyor. Yüzü kızarmadan özgür basını suçluyor.

