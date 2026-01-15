Bu gece Miraç kandili: Peki, Miraç gecesi ne oldu? Miraç Kandili fazileti önemi nedir? Miraç ne demek, anlamı nedir?

KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK
Miraç'daki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.
Ayet-i kerîmede buyrulur: "(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)
Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.
KUR’AN-I KERİM OKUMAK
Mîraç gecesinde Peygamber Efendimize hediye edilenlerden biri de Bakara Sûresi'nin son iki ayetidir. (bk. Müslim, Îman, 279) Allah dostları bu gece çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.
Kütüb-ü Sitte'de Abdullah b. Mes'ûd'dan rivayet olunan bir hadis-i şerifte söyle buyrulmuştur:
"Her kim geceleyin Bakara Sûresi'nden bu iki âyeti okursa ona yeter."
Ebû Zerr -radıyallâhu anh-:
"−Yâ Rasûlallâh! Bana nasihatte bulun!" dediğinde Âlemlerin Efendisi:
"−Kur'ân okumaya ve Allâh'ı zikretmeye bak, çünkü Kur'ân yeryüzünde senin için bir nûr, gökyüzünde de bir azıktır." buyurmuştur. (İbn-i Hibbân, II, 78)