Hasan Can Kaya'dan sevenlerine üzücü haber! Acil ameliyata alındı, sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler

"Konuşanlar" programı ile güzel bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile anlaşmaya karar vermesinin ardından Exxen'de yayın hayatına devam etmeye başlamıştı. Omzunda kırık olduğu tespit edilen Hasan Can Kaya, acil operasyon geçirdi. İşte, Hasan Can Kaya'nın son durumu!

BAHÇEDE TOP OYNARKEN OMZUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ!

İzleyici kitlesi ile buluşan her yeni bölümü sosyal medyada gündem olmaya devam ederken Konuşanlar'ın sunucusundan korkutan haber geldi. Dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düşen Hasan Can Kaya, ilk başta ne olduğunu anlayamadı.

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ SON GELİŞME BELLİ OLDU

Geçmeyen ağrıları üzerine hastaneye başvuran ünlü komedyenin omzunda birden fazla kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine acil ameliyat kararı alan hastane ekibi, Hasan Can Kaya'yı yaklaşık beş saat süren bir operasyona aldı. Şimdilik Hasan Can Kaya'nın ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği biliniyor...