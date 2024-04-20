Hasan Can Kaya'dan sevenlerine üzücü haber! Acil ameliyata alındı, sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler

Youtube kanalında yayın hayatına başlayarak ünlenen, daha sonra Acun Ilıcalı'nın Exxsen adlı Sosyal medya programında yayın hayatına devem eden, milyonlarca izleyicinin beğenisi ve sevgisini toplayan ünlü komedyen Hasan Can Kaya'dan sevenlerine üzücü haber geldi.

YAYINLAMA
Google News
Hasan Can Kaya'dan sevenlerine üzücü haber! Acil ameliyata alındı, sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler

"Konuşanlar" programı ile güzel bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile anlaşmaya karar vermesinin ardından Exxen'de yayın hayatına devam etmeye başlamıştı. Omzunda kırık olduğu tespit edilen Hasan Can Kaya, acil operasyon geçirdi. İşte, Hasan Can Kaya'nın son durumu!

BAHÇEDE TOP OYNARKEN OMZUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ!

İzleyici kitlesi ile buluşan her yeni bölümü sosyal medyada gündem olmaya devam ederken Konuşanlar'ın sunucusundan korkutan haber geldi. Dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düşen Hasan Can Kaya, ilk başta ne olduğunu anlayamadı.

Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada flaş gelişme!Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada flaş gelişme!

SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ SON GELİŞME BELLİ OLDU

Geçmeyen ağrıları üzerine hastaneye başvuran ünlü komedyenin omzunda birden fazla kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine acil ameliyat kararı alan hastane ekibi, Hasan Can Kaya'yı yaklaşık beş saat süren bir operasyona aldı. Şimdilik Hasan Can Kaya'nın ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği biliniyor...

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nüfus oranında korkutan gelişme! TÜİK 2023 nüfus verilerini açıkladı! Çocuk sayısı en çok artan ve azalan iller hangisi?
Nüfus oranında korkutan gelişme! TÜİK 2023 nüfus verilerini açıkladı! Çocuk sayısı en çok artan ve azalan iller hangisi?
Tarım Kredi Marketleri’nde haftalık indirim başladı: Fiyatları gören marketin yolunu tuttu…
Tarım Kredi Marketleri’nde haftalık indirim başladı: Fiyatları gören marketin yolunu tuttu…
Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara vatandaştan tepki! Sosyal medyadan 20- 21 Nisan'da boykot kampanyası başlatıldı!
Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara vatandaştan tepki! Sosyal medyadan 20- 21 Nisan'da boykot kampanyası başlatıldı!
Canan Karatay'ı hiç böyle görmediniz! Yayınlanan gençlik fotoğrafları sosyal medyada olay oldu!
Canan Karatay'ı hiç böyle görmediniz! Yayınlanan gençlik fotoğrafları sosyal medyada olay oldu!
Son Haberler
Öğrenince çok şaşıracaksınız! Prof. Dr. Osman Bektaş Tokat depremi sonrası o il için kritik uyarılarda bulundu: ''Ateş çemberi gibi''
Öğrenince çok şaşıracaksınız! Prof. Dr. Osman Bektaş Tokat depremi sonrası o il için kritik uyarılarda bulundu: ''Ateş çemberi gibi''
Taktığı Rolex marka saat ile gündem olan AK Partili milletvekilinden açıklama: ''Helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim''
Taktığı Rolex marka saat ile gündem olan AK Partili milletvekilinden açıklama: ''Helal yoldan edindiğim saatimi takmaya devam edeceğim''
Hasan Can Kaya'dan sevenlerine üzücü haber! Acil ameliyata alındı, sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler
Hasan Can Kaya'dan sevenlerine üzücü haber! Acil ameliyata alındı, sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler
TRT 1'de yayınlanan bir sevdadır dizisi bu akşam neden yok, yayından mı kaldırıldı?
TRT 1'de yayınlanan bir sevdadır dizisi bu akşam neden yok, yayından mı kaldırıldı?
Aydın'da dehşet dakikalar! Hesap yüzünden çıkan kavgada, uzun namlulu silahlar çekildi!
Aydın'da dehşet dakikalar! Hesap yüzünden çıkan kavgada, uzun namlulu silahlar çekildi!
Babası evlatlıktan reddetti diye kardeşini bıçakla rehin almıştı! İşte o, ağabey tutuklandı!
Babası evlatlıktan reddetti diye kardeşini bıçakla rehin almıştı! İşte o, ağabey tutuklandı!
Çok Okunanlar
Sur Belediyesi devir teslim töreninde skandal görüntüler! DEM Partililerden Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretler
Sur Belediyesi devir teslim töreninde skandal görüntüler! DEM Partililerden Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretler
Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada flaş gelişme!
Türkiye'nin gündemini sarsan Dilara G.'nin, gazeteci Uğur Dündar'a açtığı davada flaş gelişme!
Nüfus oranında korkutan gelişme! TÜİK 2023 nüfus verilerini açıkladı! Çocuk sayısı en çok artan ve azalan iller hangisi?
Nüfus oranında korkutan gelişme! TÜİK 2023 nüfus verilerini açıkladı! Çocuk sayısı en çok artan ve azalan iller hangisi?
Tarım Kredi Marketleri’nde haftalık indirim başladı: Fiyatları gören marketin yolunu tuttu…
Tarım Kredi Marketleri’nde haftalık indirim başladı: Fiyatları gören marketin yolunu tuttu…
Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi
Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi
Erkek Arkadaşınıza Mükemmel Hediye: Deneyim ve İzlenimler
Erkek Arkadaşınıza Mükemmel Hediye: Deneyim ve İzlenimler
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…