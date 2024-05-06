Gaziantep’te dehşet kaza! Tırın biçtiği yolcu minibüsünde can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde katliam gibi kaza yaşandı. Tır, yolcu minibüsünü biçti geçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

YAYINLAMA
Google News
Gaziantep’te dehşet kaza! Tırın biçtiği yolcu minibüsünde can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tır, çarpıştığı yolcu minibüsünü biçti. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Gaziantep’te dehşet kaza! Tırın biçtiği yolcu minibüsünde can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

Gaziantep’te dehşet kaza! Tırın biçtiği yolcu minibüsünde can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'de hayatını kaybetmişti! O, ünlü fenomenin mezarı açıldı! İşte sebebi...ABD'de hayatını kaybetmişti! O, ünlü fenomenin mezarı açıldı! İşte sebebi...

Gazeteci Nedim Şener'den çok konuşulacak iddia! 27 DEM Partili Belediyeye kayyum atanacakGazeteci Nedim Şener'den çok konuşulacak iddia! 27 DEM Partili Belediyeye kayyum atanacak

Diyanet açıkladı! 2024 yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli belli olduDiyanet açıkladı! 2024 yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Raf bulutu'yla yıldırım bir arada! İstanbul semalaranıdaki görüntü, bilim kurgu filmlerini aratmadı!Raf bulutu'yla yıldırım bir arada! İstanbul semalaranıdaki görüntü, bilim kurgu filmlerini aratmadı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
ABD'de hayatını kaybetmişti! O, ünlü fenomenin mezarı açıldı! İşte sebebi...
ABD'de hayatını kaybetmişti! O, ünlü fenomenin mezarı açıldı! İşte sebebi...
Fabrika sahibinin feci sonu! Pres makinesine sıkışarak can verdi!
Fabrika sahibinin feci sonu! Pres makinesine sıkışarak can verdi!
Tekirdağ'da hareketli dakikalar! Binanın 5. katında doğalgaz bomba gibi patladı!
Tekirdağ'da hareketli dakikalar! Binanın 5. katında doğalgaz bomba gibi patladı!
Görenleri kahkahaya boğan trafik kazası! Aracıyla çarptığı motosikletli kişi bakın kim çıktı!
Görenleri kahkahaya boğan trafik kazası! Aracıyla çarptığı motosikletli kişi bakın kim çıktı!
Son Haberler
Gaziantep’te dehşet kaza! Tırın biçtiği yolcu minibüsünde can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Gaziantep’te dehşet kaza! Tırın biçtiği yolcu minibüsünde can pazarı yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Gazeteci Nedim Şener'den çok konuşulacak iddia! 27 DEM Partili Belediyeye kayyum atanacak
Gazeteci Nedim Şener'den çok konuşulacak iddia! 27 DEM Partili Belediyeye kayyum atanacak
Diyanet açıkladı! 2024 yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Diyanet açıkladı! 2024 yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
Raf bulutu'yla yıldırım bir arada! İstanbul semalaranıdaki görüntü, bilim kurgu filmlerini aratmadı!
Raf bulutu'yla yıldırım bir arada! İstanbul semalaranıdaki görüntü, bilim kurgu filmlerini aratmadı!
“Hastaneye gideceğim” diyerek, vatandaşları sömüren dilencinin üzerinden bakın ne çıktı!
“Hastaneye gideceğim” diyerek, vatandaşları sömüren dilencinin üzerinden bakın ne çıktı!
Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin uykusu kaçacak: İşte tahmin edilen zam…
Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin uykusu kaçacak: İşte tahmin edilen zam…
Çok Okunanlar
Günlük Burç yorumları nelerdir, Burç sahipleri hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? 6 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları
Günlük Burç yorumları nelerdir, Burç sahipleri hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak? 6 Mayıs 2024 Pazartesi günlük burç yorumları
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Bugün gram altın kaç TL, altın fiyatları ne kadar oldu, Güncel gram, çeyrek altın fiyatları, 6 Mayıs 2024 Pazartesi
Bugün gram altın kaç TL, altın fiyatları ne kadar oldu, Güncel gram, çeyrek altın fiyatları, 6 Mayıs 2024 Pazartesi
TÜİK açıkladı! O ilçe 57 ili geride bıraktı! İşte Türkiye'nin en büyük ilçeleri sıralaması
TÜİK açıkladı! O ilçe 57 ili geride bıraktı! İşte Türkiye'nin en büyük ilçeleri sıralaması
Vatandaşları telefonla arayarak savcı olduğunu söyledi, 1 milyon 500 bin lira dolandırdı!
Vatandaşları telefonla arayarak savcı olduğunu söyledi, 1 milyon 500 bin lira dolandırdı!
İstanbul polisi, sahte pasaport ve kimlik düzenleyen şebekeyi çökertti!
İstanbul polisi, sahte pasaport ve kimlik düzenleyen şebekeyi çökertti!
Yorumlananlar
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
AK partinin oy kaybetmesinin en önemli sebebi ne? Çok çarpıcı anket sonucu açıklandı!
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi
Ekrem İmamoğlu CNN International'a verdiği röportajda ''Hamas terör örgütüdür'' dedi