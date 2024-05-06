ABD'de hayatını kaybetmişti! O, ünlü fenomenin mezarı açıldı! İşte sebebi...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını kaybetmişti. Sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı. Cansız beden otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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ABD'de hayatını kaybetmişti! O, ünlü fenomenin mezarı açıldı! İşte sebebi...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı ve yeniden otopsi için cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), 3 Nisan'da ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ABD'de hayatını kaybetmişti! O, ünlü fenomenin mezarı açıldı! İşte sebebi...

Taktaş'ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemler de başlatıldı.

ABD'de hayatını kaybetmişti! O, ünlü fenomenin mezarı açıldı! İşte sebebi...

ABD'de hayatını kaybetmişti! O, ünlü fenomenin mezarı açıldı! İşte sebebi...
Ailenin talebi üzerine mezar yeniden açıldı

Taktaş’ın ailesinin başvurusunun ardından bugün sabah saatlerinde ekipler tarafından mezar yeniden açıldı. Taktaş’ın cansız bedeni mezardan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

ABD'de hayatını kaybetmişti! O, ünlü fenomenin mezarı açıldı! İşte sebebi...
Burada gazetecilere konuşan Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, “Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şuanda Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’nda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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