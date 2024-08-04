Hamas grubunun önde gelen isimleri kimler? İşte dikkat çeken kişiler…

Gazze'yi kontrol eden Filistinli gruba ait en yüksek rütbeli isimler, görevlerini yürütmeye çalışıyor. Bazı isimler tarihte önemli yer edindi.

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İSMAİL HANİYE

İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024'te İran'daki ölümünü doğrulayana kadar yaygın olarak Hamas'ın genel lideri olarak kabul edildi. Haniye, 1980’lerin sonlarında hareketin önde gelen bir üyesidir. İsrail, ilk Filistin ayaklanmasını bastırırken Haniye'yi 1989'da üç yıl hapsetti.

Daha sonra 1992'de bir dizi Hamas lideriyle birlikte İsrail ve Lübnan arasındaki bir no-man's-land'a sürgün edildi. Bir yıl sürgünde kaldıktan sonra Gazze'ye döndü. 1997'de Hamas'ın ruhani liderinin ofisinin başına atandı ve konumunu güçlendirdi. 2017 yılında Hamas'ın siyasi bürosunun başına seçildi.

YAHYA SİNWAR

Gazze Şeridi içindeki Hamas hareketinin lideri Yahya Sinwar, 1962'de doğdu. İç güvenlik meselelerini yöneten, şüpheli İsrail ajanlarını araştıran ve İsrail istihbarat ve güvenlik hizmetleri memurlarını takip eden Majd olarak bilinen Hamas güvenlik servisinin kurucusudur.

Sinwar, Hamas'ta önde gelen bir lider olarak görevine geri döndü ve 2017 yılında Gazze Şeridi'ndeki grubun siyasi bürosunun başına getirildi. 2015 yılında ABD, Sinwar'ı "uluslararası teröristler" kara listesine aldı.

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HALİD MEŞAL

1956'da Batı Şeria'da doğan Khaled Meshaal, Hamas'ın kurucularından biri olarak kabul edilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun doğrudan talimatı altında, İsrail'in Mossad casus ajansı 1997'de Ürdün'de yaşarken Meşal'e suikast düzenlemeye çalıştı.

Hamas, 2017 yılında Meshal'in yerine siyasi büro başkanı olarak İsmail Haniyeh'i seçti ve Meşal, grubun yurtdışındaki siyasi bürosunun başkanı oldu.

MAHMUD ZAHAR

Mahmud Zahar, 1945'te Gazze'de Filistinli bir baba ve Mısırlı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hamas'ın en önde gelen liderlerinden biri ve hareketin siyasi liderliğinin bir üyesi olarak kabul ediliyor.

Gazze'de okula ve Kahire'de üniversiteye gitti, ardından İsrailli yetkililer onu siyasi konumu nedeniyle görevden alana kadar Gazze'de ve Han Younis'te doktor olarak çalıştı. El Kassam Tugayları üyesi olan ikinci oğlu Hossam, 2008 yılında Gazze'de bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.

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