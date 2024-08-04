Hamas grubunun önde gelen isimleri kimler? İşte dikkat çeken kişiler…

Hamas, Gazze'den şimdiye kadar başlatılan en iddialı saldırısıyla İsrail’e meydan okudu. Ancak İsrail’in son saldırısı taşları yerinden oynattı. Orta Doğu’da gerilim sürerken Hamas’ın öne çıkan isimleri kimler?

YAYINLAMA
Google News
Hamas grubunun önde gelen isimleri kimler? İşte dikkat çeken kişiler…

Gazze'yi kontrol eden Filistinli gruba ait en yüksek rütbeli isimler, görevlerini yürütmeye çalışıyor. Bazı isimler tarihte önemli yer edindi.

Orta Doğu’da kazan kaynıyor: Husiler, Amerika’ya ait İHA aracını düşürdüOrta Doğu’da kazan kaynıyor: Husiler, Amerika’ya ait İHA aracını düşürdü

İSMAİL HANİYE

İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024'te İran'daki ölümünü doğrulayana kadar yaygın olarak Hamas'ın genel lideri olarak kabul edildi. Haniye, 1980’lerin sonlarında hareketin önde gelen bir üyesidir. İsrail, ilk Filistin ayaklanmasını bastırırken Haniye'yi 1989'da üç yıl hapsetti.

ekran-resmi-2024-08-04-23-11-26.png

Daha sonra 1992'de bir dizi Hamas lideriyle birlikte İsrail ve Lübnan arasındaki bir no-man's-land'a sürgün edildi. Bir yıl sürgünde kaldıktan sonra Gazze'ye döndü. 1997'de Hamas'ın ruhani liderinin ofisinin başına atandı ve konumunu güçlendirdi. 2017 yılında Hamas'ın siyasi bürosunun başına seçildi.

ekran-resmi-2024-08-04-23-11-44.png

YAHYA SİNWAR

Gazze Şeridi içindeki Hamas hareketinin lideri Yahya Sinwar, 1962'de doğdu. İç güvenlik meselelerini yöneten, şüpheli İsrail ajanlarını araştıran ve İsrail istihbarat ve güvenlik hizmetleri memurlarını takip eden Majd olarak bilinen Hamas güvenlik servisinin kurucusudur.

Sinwar, Hamas'ta önde gelen bir lider olarak görevine geri döndü ve 2017 yılında Gazze Şeridi'ndeki grubun siyasi bürosunun başına getirildi. 2015 yılında ABD, Sinwar'ı "uluslararası teröristler" kara listesine aldı.

Hamas’ın yeni lideri kim oldu? Yeni lider Halid Meşal kimdir?Hamas’ın yeni lideri kim oldu? Yeni lider Halid Meşal kimdir?

HALİD MEŞAL

1956'da Batı Şeria'da doğan Khaled Meshaal, Hamas'ın kurucularından biri olarak kabul edilir. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun doğrudan talimatı altında, İsrail'in Mossad casus ajansı 1997'de Ürdün'de yaşarken Meşal'e suikast düzenlemeye çalıştı.

ekran-resmi-2024-08-04-23-12-05.png

Hamas, 2017 yılında Meshal'in yerine siyasi büro başkanı olarak İsmail Haniyeh'i seçti ve Meşal, grubun yurtdışındaki siyasi bürosunun başkanı oldu.

MAHMUD ZAHAR

Mahmud Zahar, 1945'te Gazze'de Filistinli bir baba ve Mısırlı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Hamas'ın en önde gelen liderlerinden biri ve hareketin siyasi liderliğinin bir üyesi olarak kabul ediliyor.

ekran-resmi-2024-08-04-23-12-20.png

Gazze'de okula ve Kahire'de üniversiteye gitti, ardından İsrailli yetkililer onu siyasi konumu nedeniyle görevden alana kadar Gazze'de ve Han Younis'te doktor olarak çalıştı. El Kassam Tugayları üyesi olan ikinci oğlu Hossam, 2008 yılında Gazze'de bir İsrail hava saldırısında öldürüldü.

Haniye’nin şehit edilmedisinden sonra ilk açıklama: Netanyahu ne söyledi?Haniye’nin şehit edilmedisinden sonra ilk açıklama: Netanyahu ne söyledi?

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şehit edilen İsmail Haniye kimdir? Nerede ve hangi yılda doğdu?
Şehit edilen İsmail Haniye kimdir? Nerede ve hangi yılda doğdu?
Christina Hall kimdir, hangi programlarda yer aldı?
Christina Hall kimdir, hangi programlarda yer aldı?
Robert Renan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Robert Renan kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçeye imza atan Youssef En-Nesyri kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri
Fenerbahçeye imza atan Youssef En-Nesyri kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri
Son Haberler
Hamas grubunun önde gelen isimleri kimler? İşte dikkat çeken kişiler…
Hamas grubunun önde gelen isimleri kimler? İşte dikkat çeken kişiler…
Orta Doğu’da kazan kaynıyor: Husiler, Amerika’ya ait İHA aracını düşürdü
Orta Doğu’da kazan kaynıyor: Husiler, Amerika’ya ait İHA aracını düşürdü
Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, sahne şovları ile göz doldurdu
Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, sahne şovları ile göz doldurdu
Oyuncu Hakan Yılmaz Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı
Oyuncu Hakan Yılmaz Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı
Trabzonspor’la anlaşan Stefan Savic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Trabzonspor’la anlaşan Stefan Savic kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Nagehan Alçı'nın annesi Ferhat Alçı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır
Nagehan Alçı'nın annesi Ferhat Alçı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır
Çok Okunanlar
Altın zirve yaptı! 4 Ağustos Pazar 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları
Altın zirve yaptı! 4 Ağustos Pazar 2024 güncel gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları
Akaryakıtta indirim var mı? 4 Ağustos 2024 Pazar güncel benzin, motorin (mazot) LPG fiyatları
Akaryakıtta indirim var mı? 4 Ağustos 2024 Pazar güncel benzin, motorin (mazot) LPG fiyatları
İntikam çok şiddetli olacak! 4 Ağustos 2024 Pazar tüm gazete manşetleri
İntikam çok şiddetli olacak! 4 Ağustos 2024 Pazar tüm gazete manşetleri
Meteoroloji uyardı sıcaklara dikkat! 4 Ağustos 2024 Pazar Hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji uyardı sıcaklara dikkat! 4 Ağustos 2024 Pazar Hava durumu ve sıcaklıkları
Nagehan Alçı'nın Yunanlı sevgilisi Stavros Christodoulidis kimdir, kaç yaşındadır
Nagehan Alçı'nın Yunanlı sevgilisi Stavros Christodoulidis kimdir, kaç yaşındadır
İran yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir, nerelidir, Türk müdür, yoksa ermeni midir?
İran yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan kimdir, nerelidir, Türk müdür, yoksa ermeni midir?
Yorumlananlar
Başkan Erdoğan'dan çok sert haniye suikastı açıklaması: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Başkan Erdoğan'dan çok sert haniye suikastı açıklaması: Kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum
Kanseri tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırıyor! Altın değerinde gramı 2 bin beş yüz TL'den satılıyor
Kanseri tedavisinde iyileştirme sürecini hızlandırıyor! Altın değerinde gramı 2 bin beş yüz TL'den satılıyor
Orta doğu da gerilim hat safhada! Çin'den son dakika İsrail açıklaması! Her türlü saldırıyı...
Orta doğu da gerilim hat safhada! Çin'den son dakika İsrail açıklaması! Her türlü saldırıyı...