Orta Doğu’da kazan kaynıyor: Husiler, Amerika’ya ait İHA aracını düşürdü

Hizbullah yanlısı Al-Mayadeen çıkışı, insansız hava aracının kuzey Yemen'deki Husi kontrolündeki Saada Hükümeti tarafından ele geçirildiğini söyledi. Bugün erken saatlerde, güvenlik yetkilileri, Yemen'in Husi isyancılarının şüpheli bir füze saldırısının, geçen ay İsrail hava saldırılarından bu yana grubun ilk saldırısı olan Aden Körfezi'nden geçen bir konteyner gemisini vurduğunu söyledi.

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4 Ağustos'ta yerel kaynaklar, Yemen'deki Saada eyaleti üzerinde bir Amerikan MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşürüldüğünü söyledi. Bu kaynaklar, düşen MQ-9'un kalıntılarını ve enkazını gösterdiği iddia edilen sosyal ağ X'te [eski Twitter] fotoğraflar bile yayınladı. Ancak, ABD makamlarından henüz resmi bir onay alınmadı.

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Eğer doğrulanırsa, bu, devam eden İsrail-Hamas çatışmasının ortasında geçen yıl Ekim ayından bu yana düşen sekizinci MQ-9 Reaper drone'u işaret edecek. Aynı Yemen eyaleti içinde bu tür ikinci olay da olacaktı.

Al-Mayadeen medya kuruluşu, 30 milyon dolarlık insansız hava aracının kuzey Yemen'deki Husi kontrolündeki Saada Valiliği üzerinden ele geçirildiğini söyledi.

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