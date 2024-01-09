HALK TV'de gazeteciler Komünist Başkan Maçoğlu'nu soru bombardımanına tuttu! "Tunceli garantiyken neden ..."

Tunceli'deki uygulamalarıyla adını 81 milyona duyurmayı başaran TKP'li komünist başkan Fatih Maçoğlu, önümüzdeki yerel seçimlerde TKP'nin Kadıköy belediye başkan adayı olarak açıklandı.

Maçoğlu'nun CHP'nin kalesi olarak nitelendirilen Kadıköy'den, oyları bölebilme ihtimali nedeniyle aday olmasından rahatsız olan HALK TV'de program yapan gazeteciler Maçoğlu'nu soru bombardımanına tuttu.

Sunucu Payzın, "Siz neden Tunceli garantiyken, orada kalmayıp Kadıköy gibi riskli CHP'nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz? Taş yerinde ağırdır, neden orada kalmıyorsunuz?" dedi

Seyhan Avşar ise, "Neden iktidar değil de muhalefeti zorlamaya çalıştığınız konusu sosyal medyada tartışılıyor." ifadelerinde bulundu.

Barış Terkoğlu da Maçoğlu'nun döneminde eleştiri konusu olduğu iddia edilen projeleri sıraladı.