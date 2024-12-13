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Hakkari'de buzlanan yolda feci kaza: Öğretmenlerin bulunduğu minibüs kontrolden çıktı!

Öğretmenlerin bulunduğu minibüs kontrolden çıktı: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün buzlanan yolda devrilmesi sonucu 11 öğretmen yaralandı.

Hakkari'de buzlanan yolda feci kaza: Öğretmenlerin bulunduğu minibüs kontrolden çıktı!
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün buzlanan yolda devrilmesi sonucu 11 öğretmen yaralandı.

Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 30 D 2025 plakalı minibüs, Karlı köyü yakınında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.

Hakkari'de buzlanan yolda feci kaza: Öğretmenlerin bulunduğu minibüs kontrolden çıktı!

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hakkari'de buzlanan yolda feci kaza: Öğretmenlerin bulunduğu minibüs kontrolden çıktı!

Kazada yaralanan 11 öğretmen, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak:AA

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