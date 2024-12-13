Hakkari'de buzlanan yolda feci kaza: Öğretmenlerin bulunduğu minibüs kontrolden çıktı!
Öğretmenlerin bulunduğu minibüs kontrolden çıktı: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün buzlanan yolda devrilmesi sonucu 11 öğretmen yaralandı.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde minibüsün buzlanan yolda devrilmesi sonucu 11 öğretmen yaralandı.
Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 30 D 2025 plakalı minibüs, Karlı köyü yakınında buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 öğretmen, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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