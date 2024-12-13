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Altın neden yükseliyor, daha da yükselir mi? 13 Aralık güncel altın fiyatları

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Altın neden yükseliyor, daha da yükselir mi? 13 Aralık güncel altın fiyatları
Altın uzun zamandır yatay seviyede devam ederken Suriye'de yaşanan gelişmeler ve ABD merkez bankası FED'in faiz indirmeye devam etmesi altında yükselişe neden oluyor, Peki altın yükselişi devam eder mi, bugün Altın fiyatları ne kadar? İşte 13 Aralık Cuma güncel altın fiyatları.
Altın neden yükseliyor, daha da yükselir mi? 13 Aralık güncel altın fiyatları 1 19

Altın yatırım uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada, Ons altının 2.644 dolar seviyesinde haftaya satıcılı başladığını hatırlatan Memiş, şunları söyledi: "Malum ettiğimiz bant aralığında bir bozulma yok, iki haftadır aynı, 2.580 - 2.680 aralığında. Tabi 2.680 dolar seviyesi test edildiği için 2.580 dolar seviyesi ile alakalı beklentim devam ediyor. Yine Fed öncesi dolar pozisyonu aldığımız için dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Ne zamanki ons altın 2.580 ve aşağısına sarkar, kademeli alımlar yapmaya başlayacağız. Ama şuanda dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz."

Gram altın tarafında da 2.980 - 3.080 lira aralığını takip edeceğini daha önce ifade ettiğini hatırlatan Memiş, gram altın yatırımcısının yine ons altını takip etmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Altın neden yükseliyor, daha da yükselir mi? 13 Aralık güncel altın fiyatları 2 29

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 3.019,42

SATIŞ(TL) 3.019,82

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.006,34 0,45 %

Altın neden yükseliyor, daha da yükselir mi? 13 Aralık güncel altın fiyatları 3 39

ÇEYREK ALTIN NE KADAR*

ALIŞ(TL) 4.936,00

SATIŞ(TL) 5.000,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.982,00 0,36 %

Altın neden yükseliyor, daha da yükselir mi? 13 Aralık güncel altın fiyatları 4 49

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.904,00

SATIŞ(TL) 9.995,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.965,00 0,30 %

Altın neden yükseliyor, daha da yükselir mi? 13 Aralık güncel altın fiyatları 5 59

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.515,97

SATIŞ(TL) 19.899,01

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.856,24 0,22 %

Altın neden yükseliyor, daha da yükselir mi? 13 Aralık güncel altın fiyatları 6 69

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.738,00

SATIŞ(TL) 19.925,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.853,00 0,36 %

Altın neden yükseliyor, daha da yükselir mi? 13 Aralık güncel altın fiyatları 7 79

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.688,21

SATIŞ(USD) 2.688,80

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.679,69 0,34 %

Altın neden yükseliyor, daha da yükselir mi? 13 Aralık güncel altın fiyatları 8 89

KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 87.200,00

SATIŞ(USD) 87.250,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 86.950,00 0,35 %

Altın neden yükseliyor, daha da yükselir mi? 13 Aralık güncel altın fiyatları 9 99

KAYNAK: BİGPARA

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