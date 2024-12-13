Altın neden yükseliyor, daha da yükselir mi? 13 Aralık güncel altın fiyatları

Altın yatırım uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada, Ons altının 2.644 dolar seviyesinde haftaya satıcılı başladığını hatırlatan Memiş, şunları söyledi: "Malum ettiğimiz bant aralığında bir bozulma yok, iki haftadır aynı, 2.580 - 2.680 aralığında. Tabi 2.680 dolar seviyesi test edildiği için 2.580 dolar seviyesi ile alakalı beklentim devam ediyor. Yine Fed öncesi dolar pozisyonu aldığımız için dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Ne zamanki ons altın 2.580 ve aşağısına sarkar, kademeli alımlar yapmaya başlayacağız. Ama şuanda dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz."

Gram altın tarafında da 2.980 - 3.080 lira aralığını takip edeceğini daha önce ifade ettiğini hatırlatan Memiş, gram altın yatırımcısının yine ons altını takip etmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.