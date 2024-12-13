İzmir'de şüpheli ölüm: Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu!

İzmir'de şüpheli ölüm: İzmir'in Bornova ilçesinde, Laka Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Laka Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ile 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu, baygın haldeki baba tedaviye alındı.

İlçede yaşayan Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Jandarma eşliğinde apartmanın 2. katındaki daireye giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan anne Kader (35) ile çocukları İsmail Ege (5), Elif Bilge (12) ve Yiğit Efe Kökçü'nün (14) hayatını kaybettiğini belirledi.

Baygın halde bulunan baba Emrah Kökçü (43) hastaneye kaldırıldı.

Valilikten açıklama

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ailenin zehirlendiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın kesin zehirlenme sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşımıza acil şifalar dileriz."

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