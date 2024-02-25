Mahfi Eğilmez’den endişe veren açıklama: “Bu enflasyon kalıcı olarak düşmez”…

Türkiye’de enflasyon konusu bir türlü son bulmuyor. Vatandaş, pazarda enflasyonu daha çok hissediyor. Fiyatların artmasıyla beraber enflasyonun düşmesi ise neredeyse imkansız bir noktaya geliyor. Ancak yapılan açıklamalarda enflasyon için iyimserlik havası bulunuyor.

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MERKEZ BANKASI, FAİZ SABİT BIRAKTI

“Hafta içinde TCMB, faizi sabit bıraktı. Uzun bir artışın ardından ilk defa faizlerde artırmaya gidilmedi. Ancak enflasyonun halen yüksek seyretmesi kafalarda soru işareti bırakıyor. Ekonomist Mahfi Eğilmez, bu haftaki yazısında bunlara değindi;

Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi ve yüzde 45 olarak bıraktı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyonun yüzde 65 olduğu yerde politika faizini yüzde 45 olarak sabit tutmanın tek bir gerekçesi olabilir:

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Önümüzdeki dönemde enflasyonda düşüş beklentisi. Böyle bir beklenti gerçekçi mi? Bunu araştırmak için öncelikle enflasyonu olumsuz yönde en fazla etkileyen göstergelerin başında gelen kamu kesimi bütçesine bir bakalım. Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 2023 yılı bütçesi, başlangıçta öngörülen bütçe açığının iki katından daha yüksek bir açıkla (1.375 milyar lira) sonuçlandı.”

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ENFLASYONUN DÜŞMESİ MÜMKÜN MÜ?

“Bütçe açığının yüzde 100, nakit açığının yüzde 400 dolayında artacağı bir yılda enflasyonun yüzde 65’lerden yüzde 36’ya düşmesi mümkün olabilir mi? Enflasyon, geçen yılın Temmuz ve Ağustos aylarında yüzde 9’ar dolayında olduğu ve bu yıl muhtemelen o aylarda daha düşük aylık enflasyon çıkacağı için baz etkisiyle düşüş gösterecek olsa da devamında yüksek kalmaya devam edecek.

Bir başka ifadeyle Türkiye’de enflasyon bu politikayla ancak ve ancak baz etkisiyle geçici düşüşler gösterebilir. Para politikası kısmen sıkı, maliye politikası gevşek ise enflasyon kalıcı olarak düşmez.

Türkiye, içinde bulunduğu durumu iyi göstermeye çalışmaktan vazgeçip gerçekleri kabul ederek ona göre doğru ekonomi politikası uygulamadığı sürece enflasyondaki geçici düzelmeler hep baz etkisi gibi illüzyona dayalı kalmaya mahkumdur.”

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