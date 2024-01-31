Hafıza güçlendirmek için çare doğal beslenme: İşte uzman doktordan altın tavsiyeler!

İnsanların en çok sorun yaşadığı konulardan biri de hafıza sorunudur. Genellikler hafıza kaybı ya da unutkanlık gibi sorunlar orta yaştan itibaren yaşanmaya başlar. Uzmanlar ise doğal yollarla beraber hafızanın güçlenebileceğini ortaya çıkardı.

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Hafıza güçlendirmek için çare doğal beslenme: İşte uzman doktordan altın tavsiyeler!

Hafızayı güçlendiren birçok besin bulunuyor. Doğal ürünlerle birlikte ilaç kullanmadan hafızayı güçlendirmek mümkün. Uzman doktorlar ise, doğal şekilde hafızanın kuvvetlenmesinden yana olduğunu söylüyor.

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UZMAN DOKTORDAN TAVSİYELER

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, hafızayı güçlendiren besinlerden bahsetti. Özellikle de uzman doktor, deniz ürünlerine dikkat çekti. Prof. Dr. Gül, Hafızanın en büyük dostu olan balık ürünlerinin tüketilmesini tavsiye etti.

Katıldığı bir programda Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Levent Gül, doğal ürünlerin tüketilmesinin istedi. Deniz ürünlerinin yanı sıra kuruyemiş tavsiye eden uzman doktor şunları söyledi;

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“Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, özellikle somon ve sardalya gibi deniz ürünleri beyin sağlığını destekler. Ayrıca, ceviz, badem gibi kuruyemişler, antioksidanlar bakımından zengindir ve hafıza fonksiyonunu artırabilir.

Omega-3 yağ asitleri içeren balıklar, özellikle somon ve sardalya gibi deniz ürünleri beyin sağlığını destekler. Beyin için sağlıklı beslenmek önemlidir. Bütün tahıllar, meyveler ve sebzeler, protein kaynakları (özellikle balık, tavuk, yumurta, baklagiller), sağlıklı yağlar (zeytinyağı, avokado) ve süt ürünleri içeren dengeli bir diyet, beyin fonksiyonlarını destekleyebilir. Antioksidan içeriği yüksek besinler (örneğin yaban mersini, böğürtlen gibi meyveler) de beyin sağlığını olumlu yönde etkiler.”

Bölge Gündem Gazetesi'nin 134. sayısı çıktıBölge Gündem Gazetesi'nin 134. sayısı çıktı

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